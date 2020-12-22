Рублев узнал, с кем будет тренироваться на карантине в Австралии

Стали известны имена спарринг-партнеров российских теннисистов во время 14-дневного карантина, который придется пройти перед стартом сезона в Австралии.

Во время первой недели карантина, когда у каждого игрока может быть только один партнер для тренировок, четвертая ракетка мира Даниил Медведев будет отрабатывать подачу на испанце Роберто Баутиста-Агуте. Восьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублев будет выходить на корт вместе с представителем Германии Александром Зверевым, а Карен Хачанов (20) - с британцем Кайлом Эдмундом. Как пишет Marca, на второй неделе карантина к Рублеву и Звереву присоединятся австрийцы Деннис Новак и Доминик Тим.

Напомним, что сезон в ATP-туре откроется 5 января турнирами в Делрэй-Бич и Анталье. В Мельбурне 31 января и 1 февраля стартуют еще три турнира, в том числе ATP Cup. Australian Open начнется 8 февраля.