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22.12.2020 17:07
Рубрика: В мире

Сакральная гробница древнего культа Солнца найдена в Китае

Текст: Денис Передельский
Фото: www.news.cn Фото: www.news.cn
Фото: www.news.cn

Китайские археологи при проведении изыскательских работ на северо-западе страны обнаружили гробницу возрастом 3500 лет, архитектура которой указывает на существовавший тогда культ поклонения Солнцу.

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Об открытии сообщило агентство "Синьхуа". На опубликованном аэрофотоснимке хорошо видны остатки археологического памятника, найденного еще в 2015 году в уезде Нилка, автономный округ Или, Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая.

Только в этом году археологи сумели изучить руины. Они пришли к выводу, что это место было ритуальной площадкой, имевшей сакральное значение для последователей культа Солнца. Само сооружение оказалось гробницей, возраст которой оценивается примерно в 3500 лет.

Во время более ранних раскопок, проведенных группой ученых Синьцзянского регионального института культурных реликвий и археологии, здесь же были обнаружены керамические изделия и каменные орудия. Их изучение помогло исследователям датировать гробницу. В этом году рядом с ней было обнаружено 17 рядов камней, образующих узор, напоминающий расходящиеся в стороны солнечные лучи.

Фото: iStock
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"Подобный лучам узор может подразумевать поклонение Солнцу, - говорит Руань Цюжун, руководитель исследовательского проекта. - Подобные узоры ранее были обнаружены на реликтовых стоянках в других частях Синьцзяна и на евразийских пастбищах".

По его словам, дно и стены гробницы были вымощены красной глиной, что также может указывать на существовавший здесь культ поклонения Солнцу. Кстати, сама усыпальница обладает довольно сложной структурой. Это может свидетельствовать о том, что ее владельцы имели высокий социальный статус.

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