Сакральная гробница древнего культа Солнца найдена в Китае

Китайские археологи при проведении изыскательских работ на северо-западе страны обнаружили гробницу возрастом 3500 лет, архитектура которой указывает на существовавший тогда культ поклонения Солнцу.

Об открытии сообщило агентство "Синьхуа". На опубликованном аэрофотоснимке хорошо видны остатки археологического памятника, найденного еще в 2015 году в уезде Нилка, автономный округ Или, Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая.

Только в этом году археологи сумели изучить руины. Они пришли к выводу, что это место было ритуальной площадкой, имевшей сакральное значение для последователей культа Солнца. Само сооружение оказалось гробницей, возраст которой оценивается примерно в 3500 лет.

Во время более ранних раскопок, проведенных группой ученых Синьцзянского регионального института культурных реликвий и археологии, здесь же были обнаружены керамические изделия и каменные орудия. Их изучение помогло исследователям датировать гробницу. В этом году рядом с ней было обнаружено 17 рядов камней, образующих узор, напоминающий расходящиеся в стороны солнечные лучи.

"Подобный лучам узор может подразумевать поклонение Солнцу, - говорит Руань Цюжун, руководитель исследовательского проекта. - Подобные узоры ранее были обнаружены на реликтовых стоянках в других частях Синьцзяна и на евразийских пастбищах".

По его словам, дно и стены гробницы были вымощены красной глиной, что также может указывать на существовавший здесь культ поклонения Солнцу. Кстати, сама усыпальница обладает довольно сложной структурой. Это может свидетельствовать о том, что ее владельцы имели высокий социальный статус.