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22.12.2020 00:00
Рубрика: Экономика

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Счетная палата оценила выполнение указов о повышении зарплат бюджетников
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Счетная палата (СП) проверила, как исполнялись указы 2012 года о повышении зарплат работников бюджетных организаций образования, медицины, социального обеспечения, культуры и науки. Они предписывали довести зарплаты девяти категорий бюджетников до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до двукратной величины средней зарплаты.

В образовании зарплаты выросли почти в два раза, в здравоохранении - более чем в два раза (то есть росли быстрее, чем зарплаты в целом по экономике), и это СП считает главным позитивным итогом. Но по отдельным категориям цель так и не была достигнута. Зарплаты педагогических работников дошкольных учреждений по-прежнему отстают от зарплат в сфере общего образования, и лишь однажды были достигнуты целевые показатели по зарплатам младшего медперсонала (в 2015 году) и соцработников (в 2013 году).

Фото: Cyano66 / Istock
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Численность "указных" категорий бюджетников сократилась на 14,6%, до 5,3 млн человек, особенно сильно там, где не требуется высокая квалификация. В качестве инструментов повышения зарплаты использовались внутреннее совместительство и "оптимизация" внутри бюджетных учреждений, когда работники из "указных" категорий переводились в "неуказные" (например, санитары - в уборщиков служебных помещений). "Тогда можно было повышать заработную плату одним, а другим, может быть, даже сокращать", - отметил аудитор СП Сергей Штогрин. Напротив, выросла численность учителей и педагогических работников детских садов, но и здесь сохраняется кадровый дефицит. С каждым годом, несмотря на повышение зарплат, снижалась укомплектованность штатов медицинскими кадрами (по врачебным должностям - с 88,4% до 83,8% в 2013-2019 годах).

Целевая помощь из федерального бюджета не смогла сполна компенсировать неравенство возможностей регионов по повышению зарплат, и вместе с отсутствием единых правил это привело к необоснованному, по мнению СП, разрыву в оплате труда за однотипную работу между и внутри субъектов РФ. Так, рекомендуемый оклад библиотекаря в Тамбовской области - 9 359 рублей, а в Пермском крае - 2 755. Самые разные подходы сложились в регионах к выплатам компенсационных и стимулирующих надбавок, но в целом при повышении зарплат "указных" категорий значительное внимание уделялось премиям, а доля постоянной части в структуре зарплаты снижалась.

Ставки по одним и тем же должностям в соседних регионах отличаются в разы

Наконец, повышение зарплат "указных" бюджетников усугубило проблему низких зарплат у их коллег, которые не вошли в сферу действия указов.

СП рекомендовала минтруду установить единые требования к отраслевым системам оплаты труда работников бюджетной сферы и к нормированию их труда. Это позволяет недавно принятый закон, правительство планирует ввести единые правила по зарплатам сначала в здравоохранении, затем в образовании. Сложнее всего их будет создать в сфере культуры.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Игорь Зубков
Экономика Работа Зарплата Госфонды и контрольные органы Счетная палата Система оплаты труда бюджетников Рынок труда

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