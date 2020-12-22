Сергей Лавров виртуально встретился с журналистами перед Новым годом

Во вторник, 22 декабря, прошел, пожалуй, самый нетрадиционный из всех традиционных новогодних приемов для СМИ в российском Министерстве иностранных дел.

На этот раз он впервые состоялся виртуально - "в зуме". Журналисты дистанционно наблюдали за трансляцией, которая велась из пресс-центра на Смоленской площади, откуда их на фоне наряженной елки приветствовал министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава дипведомства предложил, пусть даже через экраны, поднять бокалы за то, чтобы пандемия как можно скорее отступила, а работа дипломатов и журналистов вернулась к привычным форматам.

"В уходящем году мы стали свидетелями не только тяжелых последствий пандемии для мировой экономики, политики, туризма и человеческих контактов, но и обострения борьбы в информационном пространстве. Естественное желание конкурировать в передаче новостей принимало не всегда корректные формы, - отметил Лавров. - В то же время мы видим, что начинают вырисовываться контуры объединенных усилий по созданию самых эффективных вакцин и по обеспечению их достаточного производства. На этом фоне важно стараться максимально корректно освещать тему коронавируса, опираясь на факты". Министр также упомянул о многочисленных "вбросах сенсаций в соцсетях", которые зачастую не перепроверяются, но собирают "миллионы лайков". "Надеюсь, журналистский цех будет делать все, чтобы классические критерии журналистики уважались", - заключил Сергей Лавров.

Репортеры мидовского пула, записавшие специальное видеообращение, пожелали, чтобы Новый год обошелся без турбулентности - "как воздушной на борту, так и дипломатической на переговорах". Поздравили Лаврова и представители аккредитованных в Москве иностранных СМИ - от Медиакорпорации Китая до американской газеты The Wall Street Journal. Не обошлось без подарков. Так, болгарский журналист попросил передать российскому министру традиционную сурвачку - украшенную лентами ветку кизила, которой на Балканах принято похлопывать по спине родных и друзей с пожеланиями удачи на Новый год. "Мы еще подумаем, какое применение ей найти", - пошутил Лавров.

А официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что журналистам тоже разосланы символичные презенты - теплые зимние шапки с логотипом дипведомства, призванные защищать глаза и уши от фейков, а также книга-альбом "Своих не бросаем", посвященная уникальной операции по эвакуации соотечественников из 53 стран мира в разгар пандемии.