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22.12.2020 20:11
Рубрика: Культура

Лови момент

Вторая волна пандемии - время собирать искусство?
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Музеи и выставки закрыты. И если музеи еще могут рассчитывать на помощь государства, то художники и галереи могут рассчитывать только на себя, а также на ценителей искусства и коллекционеров. Пара сюжетов о том, как пандемия, нарушив планы, не закрыла перспективу, объединены тем, что происходят здесь и сейчас. Сами знаете в какой момент. Тем и интересны.
Максим Ксута. Из серии "Fake". 2017. Фотография на холсте . Театр начинается с улицы? Фото: Максим Ксута Максим Ксута. Из серии "Fake". 2017. Фотография на холсте . Театр начинается с улицы? Фото: Максим Ксута
Максим Ксута. Из серии "Fake". 2017. Фотография на холсте . Театр начинается с улицы? Фото: Максим Ксута

О том, как работают небольшие галереи во время очередного локдауна, рассказывает Сергей Сафонов, художник и куратор галереи "Ковчег".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как "Ковчег" переживает второй локдаун за год?

Сергей Сафонов: За несколько дней до локдауна в "Ковчеге" открылась выставка "Барахлит городок". Название - цитата из стихотворения поэта Бориса Рыжего. Она перекликается с ситуацией, с которой мы все столкнулись. Наша карантинная жизнь в этот образ сбоя вполне вписывается. На выставке есть раздел, связанный с пандемией, где есть и работы, сделанные художниками во время самоизоляции. В том числе работы тех, кто переболел довольно тяжело.

Но, конечно, сюжеты выставки к пандемии не сводятся. Она в целом о том, что происходит с городской жизнью и человеком в городе. Жалко, конечно, что пришлось закрыться буквально через день после открытия. Многие работы делались специально для этого проекта. Но мы с художниками и коллекционерами, участниками выставки (а это около 30 человек), договорились, что продлим ее.

С предыдущей выставкой Антонины Софроновой, участницы группы "13", похожая была история? Только локдаун был первый.

Сергей Сафонов: Да, та выставка, собранная на основе нескольких московских частных коллекций, семьи художницы, провисела при закрытых дверях больше двух месяцев. И была продлена на две недели после отмены режима самоизоляции.

Так что наша выставочная деятельность не прекращается - просто растягивается во времени.

Конечно, крайне неудобно так работать, потому что невозможно планировать проекты. Скажем, давно идет обсуждение нескольких выставок в "Ковчеге", для которых должны привезти вещи, в частности, из Израиля, Франции. Но о привязках к конкретным датам сейчас речи идти не может. Мы сейчас должны - вынуждены работать на "внутреннем сырье". Конечно, это ограничивает возможности. Но, с другой стороны, "Ковчег" всегда работал и с наследием, и с современными авторами.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Так что есть возможность сделать проекты, которые, может быть, будут более скромными по своим источникам, но более раздумчивыми. Сейчас такая ситуация, когда я могу вернуться к архивам, разобрать папки, в которые давно собирался заглянуть.

Галереи предлагают онлайн-проекты и онлайн-продажи...

Сергей Сафонов: Наш собственный сайт не приспособлен для дистанционных продаж и больших онлайн-проектов. Но тут подспорьем для многих, в первую очередь для художников, стал замечательный проект Максима Боксера "Шар и Крест". Максим затевал его в "Фейсбуке" для своих друзей на время самоизоляции, но проект оказался очень востребован и владельцами галерей, и коллекционерами, и художниками. Там демократичные цены, понятные правила (скажем, если ты продал три работы, должен купить одну), широкий круг участников. Фактически "Шар и Крест" помогает сохранить инфраструктуру рынка, поэтому я его всячески приветствую.

Об этом проекте писали много во время первой волны пандемии. В частности, о том, что некоторые смогли неожиданно для себя собрать неплохие коллекции, что этот способ самоорганизации художественного сообщества работает и как игра (работа продается первому, кто написал "Беру"). Можно ли говорить об особенностях "репертуара", который в проекте "Шар и Крест" востребован?

Сергей Сафонов: Там много графики продается.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Она дешевле - их диапазон цен на графические работы от пяти до десяти тысяч.

Сергей Сафонов: Дело еще и в том, что показ графики на экране компьютера, планшета или даже телефона позволяет эти вещи разглядеть. Рисунок на экране смартфона монополизирует внимание зрителя. Он получает свой шанс привлечь внимание.

А поскольку "Ковчег" много занимается графикой, мне этот графический "тренд" нравится.

Насколько актуальны для маленьких галерей аукционы онлайн?

Сергей Сафонов: Аукционы "Литфонд", "Русская эмаль" продолжают работать. На них можно выставлять вещи.

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Дневник папы Хармса

В Галеев-галерее появились в продаже 9 и 10-й тома дневников Ивана Павловича Ювачева, папы Даниила Ивановича Хармса.

Таким образом, исследователь, коллекционер и галерист Ильдар Галеев закончил публикации дневников Ивана Павловича Ювачева, первый том которых вышел в 2016 году. 10 томов дневников Ювачева, результат более пяти лет издательской работы, должны быть представлены на ярмарке non/fiction. Но дожидаться марта 2021 года, на который перенесена ярмарка, чтобы купить эти книги, необязательно. В галерее в Большом Козихинском они уже есть.

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