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22.12.2020 17:01
Рубрика: Культура

Сергей Шаргунов возглавил новую Ассоциацию писателей и издателей России

Текст: Наталья Лебедева
В России учреждена Ассоциация писателей и издателей. Инициаторами стали пять крупнейших объединений: Союза писателей России, Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза писателей Санкт-Петербурга и Российского книжного союза.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

На учредительном собрании Ассоциации ее председателем избран Сергей Шаргунов, писатель, главный редактор журнала "Юность", заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы. Творческий Совет Ассоциации возглавил Владимир Толстой, руководитель Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, советник президента по культуре. Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, возглавил Наблюдательный Совет.
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"Мы пришли к этому сложению усилий непросто и не сразу - спустя тридцать лет размежеваний и разногласий. Мы очень разные - и мировоззренчески, и стилистически - и дорожим этим. Что нас собрало вместе? Желание следовать лучшим, самым благородным традициям отечественной словесности, любовь к литературе и родному языку", - говорится в манифесте Ассоциации.

Члены Ассоциации напоминают, что литературное сообщество при всем его многообразии в значительной степени беззащитно. И поэтому очень важно объединить усилия, чтобы отстаивать права, интересы и судьбы людей литературы.

Проблем и сложных вопросов за последние годы накопилось много. Начнем с того, что сама работа писателя до сих не имеет юридической кодификации, а значит авторы нуждаются в серьезной социальной защите. Как никогда остро стоит проблема обновления фондов библиотек, в том числе электронных.

"Нужны мощные программы поддержки литературного процесса, включающие фестивали, образовательные мастер-классы, литературные чтения, широкие дискуссии по насущным вопросам литературы, в том числе способствующие развитию критики. Нужны арт-резиденции и дома творчества в разных регионах страны, где писатели могли бы жить и работать. Нужны программы для молодых авторов, поиска и поддержки талантов. Особая помощь требуется литературной провинции. Мы будем содействовать развитию национальных литератур народов России, переводу произведений национальных писателей на русский язык. Нуждаются в спасении остатки писательского имущества и литературные издания, включая легендарные толстые журналы", - перечисляют то, что нужно сделать в Ассоциации писателей и издателей.

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В Творческий Совет Ассоциации вошли Евгений Водолазкин и Алексей Варламов, Татьяна Толстая и Ольга Славникова, Гузель Яхина и Сергей Лукьяненко, Александр Кушнер и Олег Чухонцев, Игорь Волгин и Дмитрий Воденников, Роман Сенчин и Андрей Геласимов, Юрий Кублановский и Андрей Рубанов, Владимир Крупин и Владимир Личутин, Павел Басинский и Лев Данилкин, Денис Драгунский и Виктор Лихоносов и многие, многие другие писатели, редакторы ведущих литературных журналов, руководители издательств.

В составе Наблюдательного Совета - начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Бак, директор и главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков, президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров, президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

"Мы открыты для всех писателей ради общего дела - служения слову", - говорится в манифесте Ассоциации.

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