Шагал и Малевич попали в лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

Объявлен лонг-лист IX премии The Art Newspaper Russia. Победители выбираются в пяти номинациях: "Выставка года", "Музей года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад".

Среди "Выставок года" - "ВХУТЕМАСу 100. Школа авангарда". У этой грандиозной выставки, отмечающей 100-летие Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), оплота авангардного художественного мышления и прародителя многих современных творческих вузов, 33 партнера, включая Третьяковскую галерею, Исторический музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина, архивы, институты, частных коллекционеров. Также вошла в лонг-лист недавняя "Ненавсегда. 1968-1985" в Новой Третьяковке. Это большая выставка из 500 полотен. Ее разделы были посвящены основным темам авангарда как официального, так и андеграундного.

В номинации "Музеи года" - Государственная Третьяковская галерея, генеральный директор которой обладатель высшего белорусского ордена Франциска Скорины Зельфира Трегулова. Среди номинантов и государственный Эрмитаж, музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим", где прошла в этом году выставка Марка Шагала, уроженца белорусского Витебска, музейный квартал в Туле, центральный выставочный "Манеж".

В номинации "Книга года" выдвинуто произведение Татьяны Горячевой "Теория и практика русского авангарда: Казимир Малевич и его школа". Казимира Малевича пригласил преподавать в Витебское художественное училище Марк Шагал, где Малевич заложил основы супрематизма. Открытие училища состоялось 28 января 1919 года. Вот так Шагал описывал этот период в книге "Моя жизнь": "Глаза азартно блестели - я поглощен организаторской деятельностью. Вокруг - туча учеников, юнцов, из которых я намерен делать гениев за двадцать четыре часа. Всеми правдами и неправдами ищу средства, выбиваю деньги, краски, кисти и прочее. Лезу из кожи вон, чтобы освободить учеников от военного набора. Весь день в бегах".

Несмотря на энтузиазм, директорская карьера у Шагала не сложилась, но те несколько лет, с 1918-го по 1923-й, оказались уникальным "героическим периодом", а Витебск вошел в историю как колыбель авангарда, и теперь в этом здании великолепный музей.