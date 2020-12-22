В Польше найдены 1000-летние сокровища русской княжны Марии

В Польше археологи обнаружили на кукурузном поле в местечке Слушкув, близ города Калиша, богатый клад серебряных монет и ювелирных украшений, предположительно, принадлежавших дочери Великого князя Киевского.

Как сообщает Nauka w Polsce, клад нашла команда по главе с доктором Адамом Кендзерским из Института археологии и этнологии Польской академии наук. Найденное сокровище уже названо одним из самых интригующих в Польше.

Интересно, что археологи начали поиск после публикации монографии, рассказывающей о кладе, найденном в Слушкове еще до Второй мировой войны. Это был самый большой клад монет, найденный в Польше. Он состоял из 13 061 предмета. В основном это были монеты, но также в кладе присутствовали серебряные украшения.

В ноябре 2020 года археологи отправились в Слушкув, чтобы задокументировать свои исследования средневековых монет. Они должны были сфотографировать место предыдущих находок и побеседовать со старожилами. В результате священник указал археологам место, о котором еще в 1980-х ему рассказали искатели сокровищ. Археологи решили проверить эту "легенду" и не прогадали - они нашли сосуд, доверху наполненный средневековыми динариями.

Всего было обнаружено около 6500 серебряных монет, которые были сложены в льняные мешочки. Также было найдено два золотых обручальных кольца, которые привлекли к себе особое внимание исследователей. На одном из них имеется надпись, выполненная на кириллице. Ученые расшифровали ее так: "Господи, помоги своей служанке Марии". По словам профессора Адриана Юсуповича, это обручальное кольцо, по всей видимости, связано с русской княжной по имени Мария.

"Мы знаем, что в то время женой Болеслава II Кривоустого (князь Польши с 1102 года) была русинская принцесса по имени Сбислава, - говорит профессор Юсупович. - Согласно письменным источникам, у нее была сестра Мария, которая была замужем за Петром Властом (польский воевода, ближайший советник Болеслава Кривоустого). Широко распространено мнение, что Мария была дочерью Святополка Изяславича, князя Киевского".

Датирование монет показало, что они были отчеканены в XI и XII веках, то есть относятся примерно к тому периоду, когда жила Мария. Но археологи недоумевают, почему сокровища были спрятаны в Слушкуве? Кстати, это было огромное богатство по тем временам.

На данный момент археологи остановились на одной версии. Дело в том, что в 3,5 км к югу от места находки сокровища находится церковь, выстроенная в римском стиле в первой половине XII века. А в 7 км к северу от этого места, в городе Дзержбине, находится еще одна романская церковь XII века.

Известно, что Петр Власт обманул Володара, князя Пшемысля. За поступок, недостойный рыцаря, в наказание он должен был возвести 70 церквей. Ученые предполагают, что две вышеуказанные церкви в окрестностях Слушкува и построил Власт. Кроме того, здесь же находилась богатая дворянская усадьба, в которой, вероятно, он мог проживать некоторое время со своей супругой.

"Найденные монеты могли быть частью приданого, полученного Марией, - считает профессор Юсупович. - Положение ее мужа, возможно, побудило ее спрятать приданое, к которому позже было добавлено обручальное кольцо. Возможно, это было сделано в 1145-1146 годах во время бегства Власта из Польши. Увы, эта гипотеза пока не поддается проверке, но она очень привлекательна, поскольку объясняет наличие в кладе монет, датированных периодом до брака Марии. Если предположить, что это было приданое, значит, Мария после вступления в брак получила в дар и польские деньги".

Впрочем, сейчас монеты проходят нумизматическую экспертизу, которая либо заставит исследователей немного пересмотреть свои взгляды на датировку динариев, либо докажет, что обручальное кольцо могло и не принадлежать жене Петра Власта.