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22.12.2020 20:15
Рубрика: Русское оружие

Из стратосферы - в тыл врага

Спецназ впервые получает парашюты специального назначения
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Подразделения специальной разведки стали получать новые тактические парашютные системы "Стайер". Они разработаны специально для разведчиков - позволяют десантироваться с высоты 10 000 метров и планировать в тыл врага на десятки километров.

"Стайер" - парашютная система спецназначения типа "крыло". Она позволяет совершать прыжки на высотах от 700 до 10 000 метров с максимальным полетным весом до 180 кг. Кстати сказать, этот вес является рекордным значением для парашютов, предназначенных для десантирования людей. Поскольку прыжки могут совершаться практически со стратосферных высот, то система включает в себя дыхательный аппарат для обеспечения десантника кислородом в условиях разреженной атмосферы, влагозащищенные очки ночного видения и контейнер для снаряжения, который вмещает до 50 кг амуниции и оружия.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В апреле 2020 года группа российских десантников впервые в мире совершила групповой прыжок с высоты 10 километров над архипелагом Земля Франца-Иосифа. Тогда фактически прошли испытания системы "Стайер" в условия Крайнего Севера, низких температур и десантирования из стратосферы. Они оказались успешными.

Как заявляется, системы "Стайер" в первую очередь будут поступать в десантные подразделения, прикрывающие арктические территории нашей страны.

Парашют площадью 28 квадратных метров позволяет совершать прыжки на скорости летательного аппарата до 350 км/ч и при попутном ветре планировать на дальность 35 км. Система типа "крыло" обладает повышенной маневренностью при управлении и значительно расширяет возможности спецподразделений для выполнения тактических задач.

Система "Стайер" позволяет совершать прыжки с высот от 700 до 10 000 метров и планировать на дальность до 35 км

Это очень важно именно для разведчиков специального назначения. Покинув борт самолета без захода на территорию врага, спецназовцы бесшумно пересекут "линию фронта", приземлятся в обозначенном районе, где и займутся выполнением своих разведывательно-диверсионных задач. Тем более что припасов с собой они берут более чем достаточно.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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Как сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех", "Стайер" разработан в рамках опытно-конструкторских работ "Юнкер-О" специалистами Ивановского парашютного завода холдинга "Технодинамика". Создатели системы отмечены ведомственными наградами "За укрепление боевого содружества".

"Разработка "Стайера" велась в инициативном порядке в интересах министерства обороны. Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными возможностями и успела доказать свою надежность во время учений. На сегодняшний день "Стайер" принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска", - прокомментировал новость гендиректор холдинга Игорь Насенков.

Русское оружие Вооружение России Компании Госкорпорации Ростех Оружие с Сергеем Птичкиным РГ-Видео

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