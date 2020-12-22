США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России

Министерство торговли США обнародовало список из 45 российских и 58 китайских организаций, к которым будут применены экономические санкции, поскольку их конечными потребителями, по данным Минторга, являются военные.

Это, в частности, Центр коммуникаций Минобороны и само военное ведомство, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", госкорпорации "Рособоронэкспорт", "Ростех", корпорация "МиГ", авиастроительные предприятия "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", ОАК, "Иркут" и "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина", судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", "ОДК-Сатурн" и другие компании.

Как отмечает РИА Новости, в документе Минторга говорится, что это только первая часть из полного списка компаний, связанных с российскими вооруженными силами. Они будут ограничены в экспортной деятельности.

"Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", - заявили агентству в "Ростехе".