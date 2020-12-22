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22.12.2020 20:34
Рубрика: В мире

Технологии заняли оборону

США ввели новые санкции против российских организаций
Текст: Алексей Дуэль, Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Министерство торговли и Бюро по вопросам промышленности и безопасности США опубликовали список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт. В него вошли свыше четырех десятков отечественных организаций, в числе которых Минобороны России, корпорация "Иркут", Казанский вертолетный завод, Объединенная авиастроительная корпорация, компания "Сухой", ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия", "Промтех-Дубна", "Рособоронэкспорт", "Ростех" и его дочерние предприятия, "Вертолеты России", "Туполев" и другие организации.
Самолет МС-21-310 уже оснащен российскими двигателями ПД-14, а еще недавно приходилось ждать Pratt&Whitney. Фото: пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"/ ТАСС Самолет МС-21-310 уже оснащен российскими двигателями ПД-14, а еще недавно приходилось ждать Pratt&Whitney. Фото: пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"/ ТАСС
Самолет МС-21-310 уже оснащен российскими двигателями ПД-14, а еще недавно приходилось ждать Pratt&Whitney. Фото: пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"/ ТАСС

Корпорации США не могут продавать им определенные виды американских товаров и технологий без прохождения процедуры экспортного контроля. Американские власти сообщили, что в перечень попали "конечные военные пользователи".

Дмитрий Медведев прокомментировал новые санкции США

"Уровень зависимости от американских технологий в военно-промышленном комплексе не слишком велик, многие предприятия отрасли уже давно находятся под теми или иными санкциями и в целом научились справляться своими силами или заказывать отдельные комплектующие у поставщиков из других стран, - отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. - Понятно, что принятие нового списка - еще один элемент "технологической войны" против нас. Однако военно-промышленный комплекс, как и сельское хозяйство, - лидеры по импортозамещению".

Оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные США, заявил вице-премьер Юрий Борисов. "Мы уже привыкли к этому, даже не замечаем", - ответил он на вопрос РИА Новости об их возможных последствиях. "Технологически мы от США достаточно сильно зависим в двух компонентах: производственных платформах - то есть комплексах станков и программного обеспечения для их работы - и авионике", - отмечает Широв и добавляет, что фигуранты списка выпускают не только военную продукцию. Под давлением теперь окажутся, например, программы по самолетам МС-21 и Sukhoi Superjet.

"Санкции давно являются нашей обыденной реальностью", - прокомментировали в "Ростехе". В военной авиации зарубежные комплектующие уже давно не используются. "В гражданском сегменте сотрудничество продолжается, каких-либо уведомлений о его прекращении российские компании не получали, - добавили в госкорпорации. - Российский авиапром продолжает реализацию основных программ. При этом мы считаем важным сохранить пространство для международного партнерства, которое, безусловно, выгодно всем сторонам. Параллельно отрасль работает на упреждение рисков".

Идет работа по развитию гражданских продуктов с использованием отечественных систем нового поколения. Это касается и МС-21, и SSJ, и Ил-114-300. Например, МС-21 предлагается рынку как с американскими двигателями Pratt&Whitney, так и с российскими ПД-14. "Ту же логику планируется реализовать в рамках развития программы SSJ-New. Обновленный самолет сможет предлагаться на рынке как с текущими российско-французскими двигателями SaM-146, так и с полностью отечественными двигателями ПД-8. Такой подход повышает конкурентоспособность продуктов и снижает неэкономические риски", - указали в "Ростехе".

В военной авиации не используются зарубежные комплектующие уже давно, в гражданском сегменте их сегодня заменяют собственными разработками 

Импортозамещение остается магистральным направлением развития промышленности. С 2015 года некоторые отрасли кратно нарастили свое присутствие на внутреннем рынке. В частности, доля российской продукции пищемаша увеличилась почти в четыре раза, сельхозмаша и станкопрома - более чем в два раза.

В среднем по машиностроению мы приросли с 38 до 60%, по обработке планку в 50% преодолели уже восемь отраслей, а пять превысили рубеж в 75%. Учитывая, что действующие планы импортозамещения в этом году формально заканчиваются, минпромторг принял решение подготовить их новую версию до 2024 года. И они будут ориентированы теперь не только на конечную продукцию, но и на замену комплектующих и материалов.

В мире США Санкции и антисанкции

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