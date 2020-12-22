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22.12.2020 00:13
Рубрика: В мире

Статую генерала Роберта Ли убрали из здания Капитолия

Текст: Максим Макарычев

Статуя генерала Роберта Ли, командующего Армией Конфедеративных Штатов и Армией Северной Вирджинии во время Гражданской войны в США, в понедельник утром была удалена из здания Капитолия. В Ротонде Капитолия, главного законодательного органа США, будет установлена статуя чернокожей активистки за гражданские права Барбары Джонс. Она сыграла ключевую роль в пересмотре политики государственной школьной системы Америки, направленной на ущемление прав и интересов национальных меньшинств, сообщает Reuters.

Фото: REUTERS
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Джонс было 16 лет, когда она в 1951 году возглавила акцию протеста одноклассников в своей средней школе, полностью состоящей из чернокожих жителей Вирджинии. Молодые люди протестовали против расовой дискриминации. Пять школьников оказались на скамье подсудимых, а судебный процесс был закончен только в 1954 году после решения Верховного суда США, объявившего сегрегацию незаконной.

В Америке с избранием президентом демократа Джозефа Байдена усиливается давление на местные власти с требованием снятия и удаления флагов Конфедерации, статуй, уличных знаков и других памятников военным и политическим лидерам Конфедерации. В июне на Монумент-авеню в Ричмонде, который являлся столицей Конфедерации, протестующими был сброшен памятник Джефферсону Дэвису, президенту Конфедеративных штатов в годы гражданской войны в США. Недавно принятый конгрессом масштабный законопроект о расходах на оборону предусматривает удаление имен генералов Конфедерации с военных баз США. Президент Дональд Трамп пригрозил наложить вето на закон отчасти из-за этого положения.

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