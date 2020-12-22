Сухопутная часть "Северного потока - 2" готова к работе

Строительство сухопутной части "Северного потока-2" завершено, этот участок газопровода готов к работе. Но сроки их окончания на море зависят от целого ряда условий. Об этом заявила зампред правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Сухопутная часть (в Европе - "РГ") уже построена и полностью готова к вводу. Сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы на российском сухопутном участке. Срок окончания строительства морского участка будет зависеть от ряда факторов, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее", - цитирует Бурмистрову ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская трубоукладочная баржа "Фортуна" 11 декабря приступила к достройке морского части газопровода "Северный поток-2" длиной в 2,6 км, в исключительной экономической зоне Германии, в водах на глубине до 30 метров. Работы, производимые здесь, не подпадали под санкции США, поскольку те касалась укладки труб российских газопроводов в Европу на глубине свыше 30,5 метров (100 футов). Под американские ограничения попадает самый большой из недостроенных участков "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании, длинной около 120 км. Всего к началу работ "Фортуны" было уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.