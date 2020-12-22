Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.12.2020,  
10:59
Текст:  Алексей Моисеев

Танки Leopard 2A7 с комплексом активной защиты станут еще тяжелее

Немецкие танки Leopard 2A7 получат комплексы активной защиты Trophy израильского производства. Как предполагается, наличие таких систем повысит возможности боевых машин в противостоянии управляемым ракетам различных типов, а также современным реактивным гранатам ручных и станковых гранатометов.

В то же время в таком виде масса танка будет приближаться к 70000 кг, что существенно ограничит его мобильность и наверняка скажется на проходимости. Уже сейчас отмечаются проблемы при передвижении по пересеченной местности у более легких версий.

Фото: Serugito Yackysory / youtube.com
Ручная работа: как старые американские танки переделывали в БМП-3

Неидеальным является и сам КАЗ, как выяснилось, он может действовать лишь против одиночных ПТУР, однако его эффективность при одновременно запущенных боеприпасах, летящих с разных направлений, существенно снижается. Не может Trophy противостоять и скоростным артиллерийским бронебойным подкалиберным снарядам.

Многие российские и зарубежные военные эксперты считают, что дальнейшее развитие танков с так называемой классической компоновкой, к которым как раз и относится Leopard 2A7, будет встречаться с еще большим количеством различных технических проблем.

Поэтому будущее за перспективной техникой, такой как Т-14 на унифицированной платформе "Армата", который имеет ряд новых решений, обеспечивающих превосходство над предыдущими поколениями бронемашин.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Олег Кулешов
Что отличает подлодку "Князь Владимир" от других субмарин 21.12.2020
Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытали на море и в субтропиках 17.12.2020
Последний тяжеловес: как в СССР появился тяжелый гвардейский танк Т-10 15.12.2020
Германия
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В этом году ВКС получили пять модернизированных Ту-95МС 21.12.2020
Пуск "Булавы" вызвал переполох на авиабазе США в Германии 15.12.2020
Полная неожиданность: как русская мина потопила крейсер "Фридрих Карл" 17.11.2020
модернизация
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Поисковики нашли чешский пистолет CZ-27 офицера вермахта под Ростовом 21.12.2020
Еще послужит: знаменитый советский БТР-50 модернизируют на Украине 15.12.2020
"Танк-зверь": NI назвал преимущества Т-90 15.12.2020