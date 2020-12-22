На основе анализа крови научились прогнозировать тяжесть COVID-19

Проведенное учеными из Университета Неймегена (Нидерланды) международное исследование показало, что общий анализ крови пациентов с COVID-19 может точно предсказать тяжесть течения заболевания. Метод, в свою очередь, упрощает оценку клинической картины, что крайне необходимо для принятия решений по терапии медицинскими работниками. Результаты работы опубликованы в издании eLife.

Для SARS-CoV-2 характерны специфические изменения, возникающие в кровяных тельцах. Они и служат индикаторами степени тяжести. Как пояснил руководитель исследования инфекционист Андре ван дер Вен, новые лабораторные методы позволяют определить, активированы ли в крови иммунные клетки. Именно их наличие в большом количестве было выявлено у пациентов с тяжелой формой COVID-19, в том числе на ранней стадии заболевания.

На основе этих данных ученые разработали алгоритм, позволяющий прогнозировать течение болезни лучше, чем применяемый в настоящее время метод обследования отдельных клеток крови. По словам Андре ван дер Вена, алгоритм был проверен на 982 взрослых пациентах в 11 клиниках разных стран Европы. Точность прогноза составила 93 процента.

- Полный анализ крови почти сразу проводится пациентам с COVID-19, обратившимся в больницу. Это недорогое, доступное и одно из самых востребованных лабораторных исследований в мире. Учитывая это, мы разработали метод, позволяющий лучше определять характер определенных клеток крови. Он дает хорошее представление о том, стоит ли ожидать серьезного развития болезни, что положительно сказывается на решениях о назначаемом лечении, - резюмировал инфекционист.