Предприниматель Андрей Семенов из Екатеринбурга еще в марте закрыл кафе и переключился на доставку, а в июне решил открыть пирожковую в центре города и взял для этого кредит на 1 млн рублей по госпрограмме ФОТ 2.0. Семенов рассчитывал на списание кредита, но оказалось, что деньги придется возвращать. Его история вызвала много откликов со всей страны, оказалось, что она не единичная.

"Условием было сохранить численность персонала, которая была на 1 июня 2020 года. Так было написано в постановлении правительства РФ и в договоре с банком. Я сохранил 100% и собирался наращивать. Но 3 декабря они решили, что сравнивать будут не с 1 июня, а с маем. А в налоговой в мае данные были только за апрель. И хотят теперь миллион обратно равными долями за три месяца, - рассказал Андрей Семенов. - Знай я раньше, что будет так, действовал бы по-другому". Теперь Семенов хочет идти в суд.

Несколько тысяч предпринимателей, получивших льготные кредиты на возобновление деятельности, не могут рассчитывать на их списание из-за технических ошибок, считают в аппарате Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Им придется отдавать кредиты по рыночным ставкам, если до Нового года эти ошибки не будут устранены.

По программе ФОТ 2.0 в июне - октябре заключено свыше 220 тысяч кредитных соглашений на 420 млрд рублей, это помогло защитить свыше 5 млн рабочих мест. Кредиты вместе с процентами будут списаны полностью или частично, если к 1 апреля 2021 года заемщики сохранят 80-90% числа работников. Абсолютное большинство заемщиков выполняют это условие, но часть столкнулась с тем, что банки сверяются с данными не на 1 июня (дату, указанную в первоначальной редакции правил льготного кредитования), а на более ранние даты - за апрель, а затем, когда правительство скорректировало правила, - за май. При этом в условиях кредитных договоров содержится указание именно на 1 июня, говорит руководитель экспертного центра бизнес-омбудсмена Анастасия Алехнович. К бизнес-омбудсмену стало поступать много жалоб на это после того, как с начала декабря банки стали переводить заемщиков на период погашения, предусматривающий возврата кредита тремя платежами: 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года, при этом уже не по льготной 2-процентной, а по ставкам банков (около 15%).

"Мы полагаем, что в апреле-мае 2020 года, когда в спешке готовились программы льготного кредитования для пострадавших предпринимателей, в Правилах льготного кредитования "на возобновление деятельности" была допущена техническая ошибка, которая ввела заемщиков в заблуждение, - говорит Алехнович. - Как мы сейчас понимаем, изначально минэкономразвития планировало, что численность будет сравниваться с данными на основании сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М), подаваемых заемщиками в органы Пенсионного фонда РФ и размещенных в информационном сервисе ФНС по состоянию на 1 июня". Уже на момент, когда банки выдали все 100% льготных кредитов, в правила были внесены изменения о том, что для оценки соблюдения заемщиком требований по сохранению занятости должны использоваться сведения о застрахованных лицах, поданные заемщиками в ПФР в апреле-мае.

Несколько тысяч предпринимателей, получивших льготные кредиты на возобновление деятельности, не могут рассчитывать на их списание

Если в договоре с банком записано условие сохранить число работников, которое было на 1 июня, то заемщик, обратившись в суд, скорее всего, дело выиграет, считает советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

По оценке аппарата бизнес-омбудсмена, к концу ноября 8 тысяч заемщиков были под риском перевода на период погашения ввиду несоблюдения требований по сохранению занятости. Сейчас банки уточняют информацию, и в итоге общее число таких предпринимателей может превысить 10 тысяч. "Мы ожидаем, что минэкономразвития перед Новым годом предотвратит банкротство добросовестных предпринимателей, которые были переведены на период погашения, и оперативно с участием ФНС и банков учтет численность их работников по состоянию на 1 июня, то есть будет принята как базовая численность сотрудников по СЗВ-М за июнь", - говорит Алехнович.

Что говорят в Минэкономразвития

В минэкономразвития "РГ" в ответ на запрос напомнили о внесенных 30 ноября изменениях в правила программы ФОТ 2.0. В частности, о том, что для заявившихся до 25 июня заемщиков решение о списании кредитов будет приниматься из расчета майской численности. В аппарате бизнес-омбудсмена считают, что это не поможет тем предпринимателям, у которых сотрудники увольнялись в течение мая - в форму СЗВ-М попадают работники, проработавшие хотя бы день в течение месяца.