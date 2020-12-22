Транссиб и БАМ избавляются от "узких мест"

На участке Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области ввели в эксплуатацию новый разъезд Нарьянга. Его запуск на однопутном участке даст возможность одновременно принимать встречные длинные грузовые поезда. Это позволит почти вдвое увеличить пропускную способность участка Таковка - Небель: с 22 до 40 пар грузовых поездов. Нарьянга - один из 15 разъездов, которые строят в 2020 году в рамках программы модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года предусматривает увеличение провозной способности БАМа и Транссиба в 1,5 раза - до 180 млн тонн в 2024 году и 210 млн тонн в 2025 году.

Президент России Владимир Путин на совещании о параметрах финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" обратил особое внимание на необходимость модернизации Транссиба и БАМа - магистралей, играющих большую роль в организации и внутренних, и международных перевозок. По словам главы государства, проекты модернизации, представленные руководителем РЖД Олегом Белозеровым, носят безусловно стратегический характер, имеют долгосрочный комплексный эффект как для отдельных регионов и территорий, так и для всей страны. Ведь они дают загрузку строительных мощностей, обеспечивают заказами отечественных поставщиков и подрядчиков, позволяют создать новые качественные рабочие места.

По словам президента Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, модернизация магистралей позволит существенно улучшить качество жизни на прилегающих территориях.

"В большей степени это скажется на БАМе, который длительное время не был загружен, и теперь нуждается в новом строительстве, реконструкции имеющихся путей и искусственных сооружений. А это даст новые рабочие места и строительство социально-значимых объектов. Для Транссиба подобные сложности имеются, пожалуй, только в Забайкалье с его суровым климатом и неразвитостью социальной инфраструктуры", - отметил эксперт.

В расширении магистралей заинтересованы и зарубежные партнеры. Так, в январе одна из крупных японских транспортно-логистических компаний планирует начать использовать Транссибирскую магистраль для доставки грузов из Японии в Европу. Первый этап транспортировки предполагает использование паромного сообщения между Тоямой и Владивостоком. Затем контейнеры будут перегружать на железную дорогу, по которой они отправятся в терминал в польском городе Познань.

На сегодня Транссиб - это двухпутная электрифицированная железнодорожная линия протяженностью около 10 тыс. км, оборудованная современными средствами информатизации и связи. Она связана тремя соединительными линиями с Байкало-Амурской магистралью, протянувшейся на 4300 километров от Советской Гавани до Тайшета. Большая часть БАМа состоит из однопутных участков с тепловозной тягой и нуждается в модернизации.

На одном из ответвлений Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2020 году общий объем ремонтно-путевых работ на Восточно-Сибирской железной дороге составил 330,1 км. На Транссибе в границах ВСЖД общий объем капитального ремонта пути достиг 190,5 км. Часть работ осуществляется на Байкальской природной территории. Там запланированы 144 объекта, на 34 из них уже ведется строительство.

При этом специалисты РЖД разработали уникальную экологическую стратегию, позволяющую сохранить природные богатства Байкальского региона. Одновременно с ремонтными работами железнодорожники ведут и строительство самых современных очистных сооружений, переводят ряд промышленных объектов на экологичные виды топлива, оборудуют пункты мойки колес автотранспорта. В совместный план РЖД и Минприроды РФ также вошли очистка 360 км береговой линии озера Байкал, установка на въезде на территорию памятников природы регионального значения "Слюдянское озеро" и "Мыс Шаманский" площадок для сбора мусора и биотуалетов. Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся и на десяти станциях Кругобайкальской железной дороги, а также на реконструируемых станциях БАМа и Транссиба в пределах Байкальской природной территории. Также планируется посадка деревьев в количестве, кратно превышающем технологические вырубки.

Председатель Иркутского областного отделения Общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Вера Шлёнова отмечает, что экологическая общественность региона внимательно следит за реализацией утвержденного Плана природоохранных мероприятий. Уже более месяца работает "Горячая линия", на которой каждый желающий может получить необходимую информацию. В настоящее время претензий к его исполнению нет.

"Сравнительно недавно большой общественный резонанс был вызван изменениями законодательства, позволяющими не проводить экологическую экспертизу при выполнении работ на объектах БАМа и Транссиба. Тем не менее, РЖД самостоятельно взяли на себя обязанность подвергнуть экологической экспертизе все этапы и объекты строительства, включая заповедные территории", - подчеркивает Вера Шлёнова. Так, на 53 объекта модернизации, находящиеся на Байкальской природной территории, получены положительные заключения государственной экологической и государственной технической экспертизы.