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22.12.2020 09:00
Вехи
Рубрика: В мире

Китай сохраняет уверенность

Уходящий год оставит необычную страницу в истории страны
Текст: Чжао Чжаньхуэй
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Этот год чрезвычайно значим для китайского народа. Именно в 2020 году завершаются 13-й пятилетний план (2016-2020 годы) и всестороннее построение среднезажиточного общества, первая из "целей столетий" - столетия со времени создания КПК (2021 год). Чтобы достичь этой задачи, народ всей страны сплотился воедино в борьбе за искоренение абсолютной нищеты.
Строительство высокоскоростной магистрали Ниньин-Юйлинь на Юго-Западе Китая идет полным ходом. Фото: "Жэньминь жибао" онлайн / Цзинь Вэй Строительство высокоскоростной магистрали Ниньин-Юйлинь на Юго-Западе Китая идет полным ходом. Фото: "Жэньминь жибао" онлайн / Цзинь Вэй
Строительство высокоскоростной магистрали Ниньин-Юйлинь на Юго-Западе Китая идет полным ходом. Фото: "Жэньминь жибао" онлайн / Цзинь Вэй

2020 год полон вызовов. Вспышка эпидемии новой коронавирусной пневмонии нанесла серьезный удар по социально-экономическому развитию Китая. Но Китай выдержал тяжелое испытание и добился важных стратегических результатов в борьбе с новым вирусом. КНР стала первой в мире крупной экономикой, возобновившей положительный рост после пандемии. Страна находится в первых рядах мира как в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, так и по экономическом восстановлению. Факты убедительно доказывают, что основы стабильного долгосрочного роста экономики Китая не изменились и не изменятся.

О стабильности и тенденции к улучшению китайской экономики говорят многие показатели. В мае положительный рост продемонстрировала сфера услуг, в июне темпы роста импорта и экспорта Китая изменились с отрицательных на положительные, в июле вновь стал повышаться объем розничной торговли. За первые три квартала экономика Китая выросла на 0,7 процента.

О стабильности и тенденции к улучшению китайской экономики также свидетельствует более мощный импульс экономического развития. В стране стремительно ускорились темпы инвестирования.

Завершился ряд проектов, таких как автомобильно-железнодорожный мост Шанхай-Сучжоу-Наньтун через реку Янцзы. Значительно продвинулась работа по таким крупным проектам, как Сычуань-Тибетская железная дорога. Ускоренными темпами шло строительство инфраструктуры нового типа, в числе которой 5G и искусственный интеллект. В первые три квартала инвестиции в основной капитал увеличились на 0,8 процента в годовом исчислении.

Постепенно восстанавливалось и росло потребление. В период "Золотой недели", национальных каникул по случаю Дня образования КНР и праздника Середины осени (с 1 по 8 октября), туристический поток восстановился на 80 процентов от уровня прошлого года. Более 800 миллионов покупателей приняли участие в шопинг-фестивале в честь Дня холостяка - 11 ноября. В октябре выручка предприятий общественного питания в Китае выросла на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста индустрии общепита впервые в этом году стали положительными.

В уезде Жунцзян провинции Гуйчжоу представительницы народности мяо по старинке сушат ткани на солнце. Фото: "Жэньминь жибао" онлайн / Ван Бинчжэнь

Стабильно росла внешняя торговля. За первые три квартала общий импорт и экспорт товаров Китая вырос на 0,7 процента в годовом выражении. Стабильность и тенденция к улучшению китайской экономики отражаются и в высоком качестве ее развития. В Китае стремительно развиваются новые модели занятости и технологии, в том числе удаленная работа, онлайн-образование, облачные вычисления, искусственный интеллект и т. д. Помимо этого, наблюдается рост новых аспектов экономики, таких как цифровая экономика и интеллектуальное производство. С этого года все больший оборот набирает новый импульс развития китайской экономики.

Жизнь народа надежно обеспечивалась. За первые десять месяцев в городах и поселках Китая было создано 10,09 миллиона новых рабочих мест, что позволило с опережением графика выполнить годовой план. В первые три квартала располагаемый доход на душу населения в стране составил 23 781 юань, номинально увеличившись на 3,9 процента в годовом исчислении. Китай в срок выполнил задачу по сокращению нищеты в новой эпохе. В соответствии с нынешними стандартами все сельские жители и бедные уезды КНР избавились от нищеты.

Стабильность и тенденция к улучшению китайской экономики достигались благодаря сильному руководству правительства и совместным усилиям народа страны. Столкнувшись с вызовами, Китай внедрил своевременную и эффективную макрополитику и реализовал ряд курсов, направленных на оказание предприятиям помощи в решении возникших из-за эпидемии проблем. По оценкам, благодаря новым мерам по сокращению налогов и денежных сборов в этом году налоговая нагрузка на бизнес будет снижена более чем на 2,5 триллиона юаней, и финансовая система уступит 1,5 триллиона юаней в пользу поддержки реального сектора экономики. Целевые программы и меры, облегчив нагрузку на предприятия, помогли им в решении проблем и дальнейшем развитии.

Точные и действенные меры способствовали полному возобновлению работы, производства, рынков и коммерческой деятельности, сохранили стабильность производственной цепочки и цепочки поставок и содействовали беспрепятственному кругообороту в национальной экономике. Китайская экономика продемонстрировала высокую способность к восстановлению и жизнеспособность.

Оглядываясь назад на 2020 год, мы можем с уверенностью сказать, что у КНР достаточно уверенности, способностей и мудрости, чтобы преодолеть все вызовы и риски. Заглядывая в следующий год, мы полны надежд на то, что переживший множество испытаний Китай непременно смело и уверенно двинется вперед и положит хорошее начало всестороннему строительству модернизированного социалистического государства.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

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