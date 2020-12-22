В ЦБ допустили "демонтаж" системы обязательных пенсионных накоплений

Первый зампред Банка России Сергей Швецов допустил демонтаж на законодательном уровне системы обязательных пенсионных накоплений, заморозка которых ежегодно продлевается с 2014 года. Сформированные на них средства сохранятся.

"Сейчас нет дискуссии относительно разморозки, - сказал Сергей Швецов на встрече с участниками финрынка (цитата по ТАСС). - Президент подписал (закон о продлении заморозки на) очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт - я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан".

Заморозка формирования пенсионных накоплений означает, что 6% страховых взносов с зарплаты направляются работодателем не на индивидуальные пенсионные накопления гражданина, а в "общий котел", на текущие выплаты страховых пенсий (и таким образом, полный тариф на страховую часть пенсии составляет 16%). Это позволяет значительно сократить трансферт из федерального бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Сформированные до 2014 года обязательные пенсионные накопления при этом прирастают только за счет инвестиционного дохода. Из-за их незначительных объемов большинству граждан при достижении пенсионного возраста они будут выплачены единовременно.

Сергей Швецов пояснил, что отчасти из-за заморозки обязательных накоплений появился проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (счетов на бирже, которые дают право на налоговые льготы). В октябре ЦБ представил специальный консультативный доклад на эту тему. Предполагается, что по ИИС третьего типа можно будет совмещать регулярное получение налогового вычета на взносы с освобождением от налога полученного дохода при закрытии счета. Для двойной льготы придется заморозить вложения на счете в течение как минимум 10 лет и затем потратить их на покупку жилья, либо пенсионного плана или пожизненного аннуитета.

На смену обязательным пенсионным накоплениям Минфин и Банк России на протяжении четырех лет разрабатывали концепцию развития добровольных накоплений. Сначала проектируемая система называлась индивидуальным пенсионным капиталом, затем гарантированным пенсионным продуктом и гарантированным пенсионным планом. Однако законопроект об этом так и не внесен в Госдуму.