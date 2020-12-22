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Не успела в Германии начаться вакцинация от ковида (ее старт запланирован на 27 декабря), как уже вовсю активизировались телефонные мошенники, вымогающие у граждан деньги за чудодейственный укол.

Одного предприимчивого бюргера удалось взять с поличным благодаря бдительности жительницы Бонна. Как пишет Spiegel online, 64-летняя немка обратилась в полицию после подозрительного звонка. Мужчина, назвавший себя сотрудником известной фармацевтической фирмы, предложил ей приобрести "первый пакет вакцины" за 6000 евро. Когда делец лично явился за деньгами к подъезду дамы, оказавшейся не такой уж доверчивой, его уже поджидали правоохранители. Злоумышленником оказался 51-летний гражданин ФРГ. Поначалу он пытался на полном серьезе убедить следователей, будто готовил рассылку сыворотки своим клиентам по почте. И это далеко не первый случай мошенничества в одной только земле Северный Рейн-Вестфалия, предупреждают полицейские.

Фото: AFP/ARMANDO BABANI
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Тем временем оперативники в Кельне выявили нелегальный оборот примерно 4000 экспресс-тестов на коронавирус, которые разошлись по всей Германии. Как показали обыски на складе поставщика, речь идет о продукции двух брендов, которые ни в коем случае не должны были поступить в свободную продажу. В руках непрофессионалов эти тесты чреваты ложноотрицательными результатами и даже могут быть травмоопасны. Между тем контрафактные системы тестирования долгое время продавались не в аптеках или больницах, но в супермаркетах, на автозаправках, в ветеринарных кабинетах и даже на пивоваренных заводах. "Это может иметь катастрофические последствия с точки зрения сдерживания инфекции", - признают местные власти.

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