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22.12.2020 12:13
Рубрика: В мире

В Германии запретят использовать в выпечке древесную муку

Текст: Александр Саможнев

Кексы и другая выпечка не должны содержать опилок. К такому выводу пришел административный суд в Карлсруэ, отклонивший жалобу производителя, работающего в основном по заказам в интернете, сообщает радиостанция Südwestrundfunk.

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В постановлении суда говорится, что опилки, используемые истцом, являются наполнителем для технического применения и не востребованы даже для производства кормов для животных. По регламенту Евросоюза, этот материал не является безопасным продуктом питания.

Со своей стороны пекарь утверждает, что использует только биологически безопасную древесную муку. Это растительный продукт, обладающий тем же эффектом, что и злаковые отруби. Причем, такие рецепты существовали с давних трудных времен, когда мука в пищевых продуктах заменялась опилками.

Хлебопекарная компания оспаривает запрет города Карлсруэ, который в 2017 году протестировал образец кекса и запретил его для продажи. Решение суда не является юридически обязательным, оно подлежит возможному обжалованию в административном суде земли Баден-Вюртемберг в Мангейме. Судебный процесс вызвал значительный общественный резонанс.

В мире Европа Германия

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