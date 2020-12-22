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22.12.2020 19:39
Рубрика: Происшествия

Шашлыкам - да

В МЧС уточнили нюансы новых противопожарных правил
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Шашлыки на дачах и шлагбаумы на въезде в российские дворы разрешены. Запрещать их не собираются и с Нового года, когда вступят в силу новые правила противопожарного режима. Об этом журналистам рассказал начальник департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

Но, как говорится, есть нюансы. Разведение открытого огня на приусадебных территориях с 1 января будет регламентировано. Допустимое расстояние от разводимого костра до любых придомовых построек должно составлять не менее 20 метров. Если дачники хотят развести огонь в бочках или в мангалах, то разрешенное безопасное расстояние сократится вдвое, то есть составит 10 метров. Если в какой-то местности действует противопожарный режим или режим ЧС, то ограничения будут жестче. Точнее, они будут такими, какие предусмотрены правилами особого противопожарного режима или режима ЧС.

Фото: iStock
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С установкой и законной эксплуатацией шлагбаумов ситуация похожая. Генерал Еникеев четко артикулировал: "Шлагбаумы? Ставьте! Запретов на них нет".

Но в новых правилах четко прописано, что во время подъезда пожарных на место пожара все ограничители должны быть разблокированы. То есть системы управления шлагбаумами должны быть устроены так, чтобы пожарным не пришлось по приезду жать кнопки и потом вести переговоры с диспетчерами, объясняя, кто они и в каком дворе находятся. У пожарных есть строгие нормативы прибытия по экстренному вызову, когда важны даже секунды. Поэтому с 1 января, если пожарные прибудут на вызов и их встретит закрытый шлагбаум, то у них будет законное право его сломать. И обращаться в суд на МЧС за компенсацией испорченного имущества будет бесполезно.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС "Пожарный" техрегламент

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