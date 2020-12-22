В минфине появился новый департамент

Министерство финансов создало новый департамент - информационно-аналитической деятельности. Его возглавила Наталия Фоменко, ранее занимавшая должность помощника министра финансов Антона Силуанова, говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в министерстве, ключевая задача департамента - информировать целевые аудитории минфина о государственной финансовой и бюджетной политике, а также разъяснять социально значимые инициативы ведомства.

Департамент разъяснит значимые инициативы минфина

Наталия Фоменко перешла в минфин в феврале 2020 года. До этого она работала заместителем руководителя секретариата Силуанова, когда он занимал параллельно с постом главы министерства должность первого вице-премьера. Ранее Фоменко восемь лет возглавляла управление информации и взаимодействия со СМИ аппарата Совета Федерации.