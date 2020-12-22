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22.12.2020 10:26
Рубрика: Экономика

В Минпромторге назвали основные причины дефицита лекарств

Текст: Светлана Ментюкова
Основными причинами возникновения дефицита ряда лекарственных препаратов, в том числе, из перечня жизненнонеобходимых, на российском рынке стала совокупность факторов: начиная с подорожания основного сырья для их производства и заканчивая отсутствием сформированной прогнозной потребности в лекарствах.
Фото: Алекс МакБрайд/РИА Новости Фото: Алекс МакБрайд/РИА Новости
Фото: Алекс МакБрайд/РИА Новости

Об этом "РГ" сообщили в Минпромторге, добавив, что в данный момент все заинтересованные ведомства совместно работают над решением проблемы.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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В последнее время ведомство получает сигналы из разных регионов о нехватке препаратов. "Совместно с другими органами власти мы внимательно разбираем каждый из них", - подчеркнули там. Одной из самых значимых причин, оказывающей наиболее существенное влияние на возникновение дефицита препаратов, в министерстве назвали систему ценообразования на лекарства, входящие в перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Повышение цен на фармсубстанции (основное сырье для производства лекарств) преимущественно импортного происхождения, и невозможность повысить стоимость на готовые препараты в РФ привели к отказу производителей от поставок.

"Основной проблемой, повлекшей массовый уход с рынка и сокращение производства препаратов, является система ценообразования на препараты ЖНВЛП. Отсутствие на протяжении длительного времени возможности пересмотреть установленные на основании различных методик предельные отпускные цены производителей, особенно в условиях повышения цен на фармацевтические субстанции, является одной из самых распространенных причин прекращения производства и поставок", - обозначили проблему в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что данная проблема была во многом решена в октябре этого года, после принятия постановления правительства РФ, установившего особенности государственного регулирования предельных отпускных цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП (от 31 октября 2020 г. № 1771). "В рамках данного механизма уже пересмотрены цены на ряд препаратов (ломустин, этопозид, азатиоприн), что позволило как зарубежным, так и отечественным производителям возобновить производство и поставки таких препаратов", - отметили в министерстве.

Следующей проблемой, которая пока не позволяет в полной мере решить вопрос с обеспеченностью лекарствами стала текущая ситуация с COVID-19. Днем ранее Всероссийский союз пациентов (ВСП) от лица 20 аналогичных объединений направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, а также в правительство, Минздрав и Минпромторг со списком препаратов, которые являются дефицитными в России, копия открытого письма размещена на сайте организации.

В Минпромторге, который в регулярном режиме отслеживает ситуацию с наличием лекарственных препаратов на российском рынке, в том числе, включенных в перечень ЖНВЛП, отметили ряд особенностей препаратов, которые упоминаются в письме ВСП.

Фото: iStock
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"Перечисленные в поступившем открытом письме лекарственные препараты относятся к различным нозологическим группам и ценовым сегментам. По данным госреестра лекарственных средств для медицинского применения Минздрава России на территории РФ производятся по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции 21 международных непатентованных наименований (МНН), со стадии производства готовой лекарственной формы - 9 МНН, технологические операции по упаковке осуществляются по 4 МНН", - уточнили в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что большая часть препаратов включена в разработанные Минздравом России временные методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции, что привело к повышенному спросу на них. Особенно, отметили в министерстве, со стороны региональных органов здравоохранения, осуществляющих мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Часть этих препаратов, рассказали в ведомстве, в "мирное время" востребована незначительно и имеет ограниченный рынок, а некоторые из них производятся единственным производителем. К таким, например, относится препарат гидроксихлорохин. В этом году, после его включения в рекомендации Минздрава, спрос на него возрос настолько, что за период апрель-май этого года гидроксихлорохина было произведено в 173 раза больше чем за весь 2019 год. "Мы приняли дополнительные меры по его поставке из-за рубежа, в том числе за счет подключения дополнительных производственных площадок нарастили собственное производство, и продолжаем это делать", - уточнили в Минпромторге текущую ситуацию.

В министерстве подчеркнули, что по части препаратов, "видя повышенный спрос и существующие ограничительные факторы по линии обеспеченности субстанцией, не производимой в стране, таким как эноксапарин натрия" в ведомстве "уже сейчас принимаются меры по импортным поставкам". В первую очередь они будут направлены для обеспечения стационаров, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

Еще одним фактором, негативно сказывающимся на обеспеченности системы здравоохранения необходимыми лекарственными препаратами, рассказали в Минпромторге, стало отсутствие сформированной прогнозной потребности в лекарственных препаратах.

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Сейчас Минздравом проводится работа с субъектами РФ по формированию консолидированной потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. После ее завершения, заверили в министерстве, будет проведен анализ возможностей производителей и поставщиков по ее удовлетворению и при необходимости приняты соответствующие меры.

"На наш взгляд в текущей ситуации необходимо принятие целого ряда мер, которые позволят не допускать ситуации, при которой будут наблюдаться сбои в системе лекарственного обеспечения", - констатировали в Минпромторге.

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