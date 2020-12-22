В мужской волейбольной Суперлиге доигран 14-й тур, то есть формально участники перешагнули экватор регулярного чемпионата. Однако на деле это не так, по объективным причинам нынешнего времени накопилось слишком много перенесенных матчей.

В 14-м туре отметим неожиданное поражение одного из лидеров ВК "Зенит-Казань" в Нижневартовске от местной команды "Югра-Самотлор" (0:3), пятисетовый триллер в Уфе, где "Урал" дома все же уступил на тай-брейке кемеровскому "Кузбассу" (2:3).

Поскольку участники провели от 9 до 14 игр, понять, кто лидер - трудновато. Отнесем к таковым столичное "Динамо" (8 побед - 1 поражение), "Зенит-Казань" (12-2), "Кузбасс" (10-2), действующего обладателя "золота" новосибирский "Локомотив" (7-3). До Нового года состоятся еще один тур и ряд перенесенных встреч.