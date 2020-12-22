В Нагорном Карабахе разминировано уже 50 гектаров

В МЧС России отчитались о том, какие опасные находки обнаружили пиротехники сводного отряда МЧС России в Нагорном Карабахе во время гуманитарного разминирования территорий анклава.

"С начала работ специалистами центра "Лидер" разминирована территория площадью почти 50 гектаров и обнаружено порядка 8,3 тысячи взрывоопасных предметов. Основной объем работ выполнен в населенном пункте Айгестан и его окрестностях. Только за 22 декабря там проверена территория почти в 2 гектара и найдено 500 предметов, в том числе 68 взрывателей к артиллерийским снарядам, 50 выстрелов к гранатомету, 45 гранат, 27 минометных мин, 14 артиллерийских снарядов", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

При этом в ведомстве не скрывают, что работы саперам еще хватит. Именно потому, что масштаб заминированных земель оказался намного больше, чем изначально полагали, группировку МЧС пришлось даже увеличивать. По сообщению МЧС, сейчас пиротехники особое внимание уделяют социально значимым объектам, дорогам и прилегающим к ним территориям. Все обнаруженные предметы передаются в Центр гуманитарного разминирования Нагорного Карабаха для последующей утилизации.

Кроме того, накануне по железной дороге была доставлена самая большая партия гуманитарного груза. Из России прибыло 35 вагонов.

"Сотрудники сводной группировки разгрузили 9 ж/д вагонов и 5 платформ. Для последующей транспортировки готовы 5 пожарных автоцистерн, 4 легковых автомобиля "УАЗ", 10 дизель-генераторов, а также 280 кубометров пиломатериалов и порядка 35 тысяч бытовых принадлежностей. Всего разгружено более 250 тонн", - сообщили в пресс-службе МЧС России.