Новогодние праздники несут не только радость, но и для многих горечь материальных утрат. В эти дни активизируются мошенники - сейчас для них самый сенокос. Корреспонденту "РГ" в полиции рассказали о трех видах таких "праздничных" мошенников.

Один из них - оптовые воры. Они сразу забирают крупную партию ходового товара, чтобы потом быстро его перепродать. Так, в Подмосковье украли крупную партию искусственных елок. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что на территории промзоны в городском округе Дзержинский злоумышленники взломали замки дверей двух складских контейнеров. Похитив свыше 500 коробок с елками и в довесок - 150 с обувью, они заказали грузовой автомобиль и перевезли имущество в ближайший район. Ущерб составил свыше 4 миллионов рублей. Воров поймали.

Другой "подвид" магазинных воров - так называемые шоплифтеры. Эти тащат с прилавков супермаркетов что удастся. В полицейских отчетах числятся, например, украденные 50 граммов осетровой икры за 2500 рублей, набитые конфетами рюкзаки, надетые в магазине штаны за 500 долларов.

Но для граждан, считают полицейские, наиболее опасен третий вид мошенников, которые изображают из себя создателей праздничного настроения. Например, вам по электронке присылают поздравление. Открываете - а там вирус. А еще к вам могут прийти гости, которых вы не приглашали. Скажем, Дед Мороз со Снегурочкой, мол, их визит оплатили ваши друзья. Кто-то из "артистов" обязательно попросится в туалет. Вот оно, чужое вторжение. И если в квартире одинокие пожилые люди, то все может закончиться печально.