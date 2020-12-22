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22.12.2020 22:20
Рубрика: Общество

К врачу на огонек

В регионах развивается сеть ФАПов и амбулаторий
Текст: Роман Мерзляков (Волгоград) , Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Теперь жители железнодорожной станции Кривозеровка под Пензой могут в буквальном смысле слова дойти до врача. В селе, где проживает около тысячи человек, открылся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Избушка с красным крестом под крышей заметна издалека. Новое строение возвели в этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
С появлением ФАПов сельчане забыли, что такое ездить к врачу - отныне получить помощь можно рядом с домом. Фото: Наталья Саванкова С появлением ФАПов сельчане забыли, что такое ездить к врачу - отныне получить помощь можно рядом с домом. Фото: Наталья Саванкова
С появлением ФАПов сельчане забыли, что такое ездить к врачу - отныне получить помощь можно рядом с домом. Фото: Наталья Саванкова

- Конечно, мы рады, какие могут быть сомнения, - говорит местная жительница Нурия Кильмаметова. - Раньше давление друг другу ходили измерять. Если совсем плохо, "скорая" увозила в город в больницу, а потом обратно добирались своим ходом. Приходилось самой себе уколы перед зеркалом делать. И новорожденных в город к врачу каждый месяц не навозишься.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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Теперь в ФАПе по расписанию будут вести выездной прием терапевт и педиатр, постоянно здесь работает фельдшер, выполняя все назначения врачей. Светлана Щенникова окончила медицинский колледж, прошла стажировку в бригаде скорой помощи. Не только в теории она знает, как оказывать первую помощь при травмах, аллергии или сердечном приступе.

- Я сама выросла в селе, мне не привыкать к местному укладу жизни. Здесь хорошо, спокойнее, чем в городе, а условия даже лучше. Тепло, светло, есть все необходимые медикаменты, - рассказывает Светлана.

За последние два года только в Пензенской области построили 28 ФАПов и две врачебные амбулатории в сельской местности.

- В следующем году развитие первичной медицинской помощи будет продолжено. За пять лет предстоит заменить 200 фельдшерско-акушерских пунктов в селах, рабочих поселках и поселках городского типа с населением до 50 тысяч человек, еще в 49 они будут отремонтированы. Мы уже начали готовить персонал - по целевому направлению поступили 167 студентов, более 100 - в ординатуру, - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин. -На эти цели мы планируем направить пять миллиардов рублей. Расширяется сеть ФАПов и в других регионах. Так, в Волгоградской области построили новые фельдшерско-акушерские пункты в селах Алешники и Вишневое, а также поселке Путь Ильича. Сейчас там устанавливают медицинское оборудование, проводят внешние коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию.

- В Пути Ильича постоянно проживает фельдшер, но ФАП там был ветхий, - говорит главный врач Ленинской ЦРБ Дмитрий Крайнов. - Мы планируем открыть новое учреждение до Нового года. Как только зданию присвоят кадастровый номер, сразу получим санитарно-эпидемиологическое заключение, чтобы приступить к работе. Открытия ФАПа ждут 420 жителей.

Фото: Минздрав Республики Дагестан
Фельдшерско-акушерские пункты возводятся даже в пандемию

По информации облстроя, все три пункта являются типовыми. В них есть зоны ожидания, фельдшерский кабинет, процедурная, смотровая, санузел, аптека и склад. Каждое из новых учреждений рассчитано на прием 15 человек в смену. Для размещения машин скорой помощи, а также для удобства пациентов и сотрудников рядом оборудовали парковочные места.

На оснащение каждого медпункта потратили около двух миллионов рублей. Это стандартный набор, в который входят компьютер и принтер для фельдшера, тумбочка, кушетка, гинекологическое кресло, несколько комплектов шин для фиксации переломов, противошоковые укладки, дефибриллятор, электрокардиограф, данные с которого можно отправить в райцентр или профильное учреждение в Волгограде, портативный аппарат искусственной вентиляции легких с небольшим кислородным баллоном и даже матрас с подогревом, что важно при транспортировке больного в холодное время года.

Села Алешники и Вишневое находятся в самой настоящей глубинке. Это север области. До Волгограда ехать полдня. В селах живет более 120 человек. Около половины населения - пенсионеры. Так что востребованность медицинской помощи высокая.

- Оба новых учреждения мы оснастили полностью, - говорит главврач Жирновской ЦРБ Марина Чернышкова. - Медики уже есть. Одна опытная сотрудница приехала издалека. Вторая - недавняя выпускница саратовского медколледжа. Обе женщины трудоустроились по программе "Земский фельдшер".

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" введено около 500 фельдшерско-акушерских пунктов

Кстати, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по состоянию на начало осени в эксплуатацию введено около 500 фельдшерско-акушерских пунктов.

Общество Здоровье

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