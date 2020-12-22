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22.12.2020 20:48
Рубрика: Экономика

Срок годности - шесть лет

В России утверждены новые правила торговли в магазинах и на рынках
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Роспотребнадзор запретил продавать зеленый картофель, вздутые консервы, размороженные продукты, гусиные и утиные яйца. Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию. Они вступают в силу с 1 января 2021 года и будут действовать шесть лет - до 1 января 2027 года.

Магазины, как и прежде, можно будет размещать на первых этажах жилых домов, но с соблюдением всех санитарных норм. При этом разгрузку товара нельзя организовывать со стороны двора, только с торца или со стороны проезжей части. При отделке помещений, предназначенных для магазина, нужно использовать нетоксичные материалы. И в то же время такие, которые удобно моются, обрабатываются и не подвержены плесени.

Фото: iStock
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В магазинах и на рынках допускается продажа только такой продукции, на которую есть документы, позволяющие проследить ее путь от производства до прилавка. Не допускается реализация продуктов с истекшим сроком годности. Отдельно прописаны условия хранения и продажи отдельных категорий продуктов. Так, например, кондитерские изделия с кремом можно продавать только в упаковке. Картофель и корнеплоды должны храниться на складах магазинов и рынков в темноте. А лед, который используют для охлаждения продуктов, должен изготавливаться только из питьевой воды

СанПиН запрещает реализацию негерметичных, деформированных консервов и банок "с признаками бомбажа и микробиологической порчи", позеленевших клубней картофеля, повторно размороженной и замороженной продукции, а также невыпотрошенной птицы, утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления. Сырое молоко можно продавать только при условии информирования покупателей об его обязательном кипячении. А на рынках, например, нельзя будет продавать хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия без упаковки.

На продуктовых рынках обязательно нужно устанавливать навесы для защиты продуктов от осадков и прямого солнца. Стационарные магазины согласно документу должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, системами отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.

Кроме того, должна проводиться ежедневная уборка с моющими и дезинфицирующими средствами. В помещениях не должно быть насекомых и грызунов, там должны проводиться мероприятия по дезинсекции и дератизации.

На рынках нельзя будет продавать хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия без упаковки 

Поясняя, почему, например, не все яйца можно продавать в рознице, в Роспотребнадзоре уточнили, что гуси и утки в отличие от кур и перепелов являются водоплавающими птицами и больше контактируют с патогенами окружающей среды.

"Кроме этого, через утиные и гусиные яйца высока вероятность заражения сальмонеллой. Стандартной термообработки (как при варке куриных и перепелиных яйц) недостаточно для уничтожения сальмонеллы. Так как при длительной варке продукт становится невкусным, то возрастает вероятность употребления небезопасного продукта", - рассказали "Российской газете" в ведомстве. Сальмонеллез - очень коварное заболевание. Попавшая в организм инфекция может привести к сильнейшей интоксикации и поражению внутренних органов.

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