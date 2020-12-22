В России могут ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов

В "Единой России" предложили ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов.

"Полагаем, необходимо проработать изменения в законодательство, которые бы ужесточили ответственность в отношении неплательщиков и повысили эффективность взыскания с них этих средств", - заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам года и осенней сессии Госдумы. Он добавил, что будет в том числе рассмотрен механизм взыскания средств с неплательщиков с помощью автоматического исполнительного производства и обмена данными между приставами и налоговыми службами.