В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря нерабочим днем

Работодатель сможет сделать 31 декабря выходным днем для своего коллектива, если примет соответствующее решение и издаст приказ.

Как напоминает Роструд, такое право у работодателя есть и его никто не отменял. Но при этом должен быть решен вопрос с оплатой дополнительного выходного дня.

"Если инициатива о дополнительном дне отдыха исходит от работодателя, то он же и должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Для этого нужно издать локальный нормативный акт, в котором прописать, что предоставленный выходной день подлежит оплате", - пояснил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Есть и другие способы не ходить 31-го на работу. Например, как уточняют в Роструде, взять день отпуска без сохранения заработной платы. Для этого работник должен обратиться к своему начальству с соответствующим заявлением. 31 декабря может стать и частью ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре либо у работника имеются неиспользованные дни ежегодного отпуска.

31 декабря можно, например, взять отпуск без сохранения заработной платы. Для этого нужно обратиться с заявлением к начальству

Можно также попросить отгул за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной или нерабочий праздничный день. Но для этого, конечно, нужно, чтобы переработки в компании учитывались. Во многих организациях начальники на словах просят сотрудников выйти поработать в выходной, обещая когда-нибудь потом дать отгул. Если начальство помнит свои обещания, лучшего повода уйти в отгул не придумаешь.

Те же россияне, кому все-таки придется трудиться в предпраздничный день, могут уйти домой пораньше. Как уточнил Иван Шкловец, в нынешнем году 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, предшествуя нерабочему праздничному дню. Поэтому его продолжительность сокращается на один час.

38 регионов объявили 31 декабря выходным днем

Ну, конечно же, никто не запрещает начальникам проявлять инициативу и отпускать сотрудников еще раньше, если их присутствие на работе в канун Нового года не так уж и необходимо.

Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник, 11 января.