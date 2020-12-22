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22.12.2020 21:14
Рубрика: Культура

В Роттердаме ожидается "Северный ветер"

Текст: Валерий Кузнецов
Кадр из фильма "Северный ветер". Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Северный ветер". Фото: www.kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Северный ветер". Фото: www.kinopoisk.ru

Фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошел в программу Big Screen Competition Международного кинофестиваля в Роттердаме, который пройдет с 1 по 7 февраля 2021 года.

Фото: kino-teatr.ru
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Эта новая программа, по замыслу администрации фестиваля, должна "устранить разрыв между популярным, классическим и артхаусным кинематографом". 15 картин, составивших программу, будут оцениваться жюри из пяти человек, - оно должно определить, какой из фильмов заслуживает выхода на большой экран по окончании фестиваля. Победителю будет гарантирован кинотеатральный прокат в Нидерландах, картина будет показана по голландскому телевидению. Денежный приз в 30 тысяч евро будет разделен между компанией-производителем и дистрибьютором, который купит картину.

Среди соперников российского фильма - "Аврора" из Коста-Рики (реж. Паз Фабрега), "Шоу Семила" из Турции (реж. Бариш Сархан), "Гавань" из Индии (реж. Раджев Рави), "Ведьмы Востока" из Франции (реж. Жюльен Фаро), "Одинокий волк" из Австралии (реж. Джонатан Огилви), "Сексуальный драйв" из Японии (реж. Ешида Кота), "За год до войны" из Латвии (реж. Дэвис Симанис), "Дрейфующий" из Гонконга (реж. Юн Ли) и другие картины.

Кадр из фильма "Северный ветер". Фото: www.kinopoisk.ru

В главном конкурсе фестиваля российских фильмов нет. В его афишу вошли картины из Австралии, Доминиканской республики, Китая, Туниса, Грузии, Индии, Испании, Таиланда, Нидерландов, Норвегии, Сербии, США, Франции.

Фото: GERARD JULIEN / AFP
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Фильм "Северный ветер" - фэнтези о "волшебном времени, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось, и начался хаос…" В картине снимались Рената Литвинова, Антон Шагин, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татляна Пилецкая, Никита Кукушкин, Максим Суханов, Хибла Герзмава. Прокат в России предполагается в феврале.

Рената Литвинова уже участвовала в конкурсе Роттердамского фестиваля с фильмом "Богиня" в 2005 году.

Кадр из фильма "Северный ветер". Фото: www.kinopoisk.ru
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