В Сколково презентовали новые цифровые решения для врачей

В Центре инноваций и "интернета вещей" в Сколково в дистанционном формате прошла презентация новых терапевтических областей. Были представлены цифровые решения в области здравоохранения по направлениям онкология, гематология и сердечно-сосудистые заболевания. Как пояснили в самом центре, это специальные визуализированные комплексы, которые помогут врачам ориентироваться на рынке современных медицинских технологий: они включают оборудование для диагностики конкретной нозологии и оказания медицинской помощи больным.

По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, можно сколько угодно создавать технологичные решения, но пока врачи не увидят их своими глазами и не поймут, как они применяются на практике, их внедрить будет сложно. "Важно создавать такие площадки, куда можно прийти и посмотреть, как это работает", - сказал он. Пугачев подчеркнул, что сегодня создается и выпускается большое количество различных устройств и медоборудования, которые должны работать "бесшовно", то есть интегрировано между собой. Лишь при таком условии их применение в лечении пациентов может быть эффективным.

Все представленные решения в Центре инноваций и "интернета вещей" будут изучены и опробованы в работе перед дальнейшим их масштабированием на территории страны. Сегодня открылись 5 терапевтических комплексов, всего их в Сколково теперь работает 9.