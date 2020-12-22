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22.12.2020 00:37
Рубрика: В мире

В США ливийца обвинили в причастности к теракту над Локерби

Текст: Максим Макарычев
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против ливийца, подозреваемого в создании бомбы, с помощью которой 21 декабря 1988 года в небе над шотландским Локерби был взорван самолет американской авиакомпании Pan Am. Лайнер направлялся из Лондона в Нью-Йорк.
Фото: AP Photo/Martin Cleave Фото: AP Photo/Martin Cleave
Фото: AP Photo/Martin Cleave

Мохаммед Абуагела Масуд обвиняется в изготовлении взрывного устройства, которое привело к гибели 259 человек, включая 190 граждан США, находившихся на борту Boeing 747, а также 11 жителей Локерби на земле. Среди жертв - 35 американских студентов, которые возвращались домой на Рождество, сообщает ВВС.

Фото: iStock
Спецслужбы США не нашли бомбу на борту самолета из России

Прокуратура будет добиваться экстрадиции Масуда из Ливии в Соединенные Штаты. Министерство юстиции США заявило, что Масуд является бывшим сотрудником ливийской разведки и якобы организовал теракт по приказу покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Примечательно, что обвинение выдвинуто в 32 годовщину теракта генеральным прокурором - главой минюста США Уильямом Барром, который покидает свой пост 23 декабря. При этом Барр начал это расследование в 1991 году, когда был генеральным прокурором США при Джордже Буше-старшем. Тогда он впервые предъявил обвинения двум гражданам Ливии. Абдель Басет аль-Меграхи и Ламен Халифа Фхимах предстали перед судом только спустя 8 лет - в 1999 году. Меграхи провел в тюрьме 10 лет и вышел на свободу в 2009 году, а Фхимах был оправдан. По версии следствия, Масуд был их сообщником, помогал им поместить бомбу в чемодан одного из транзитных пассажиров. Делом Масуда будет заниматься Роберт Мюллер, который известен тем, что руководил расследованием вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

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