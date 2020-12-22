В США за неделю коронавирусом заразилось рекордное число детей

Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом среди детей зафиксировано в США за неделю. Это подтверждают данные Американской академии педиатрии, опубликованные на ее сайте.

"В период с 10 по 17 декабря в США заражение коронавирусом было подтверждено у 182 018 детей. С начала эпидемии в стране это рекордные цифры", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Всего, по информации Американской академии педиатрии, инфекция выявлена к настоящему моменту более чем у 1,8 миллиона детей в США (около 12,3% от общего числа случаев). Страна по-прежнему занимает первое в место в мире по числу заболевших и случаев летальных исходов. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику, в Соединенных Штатах положительный тест на коронавирус получили уже свыше 18 миллионов жителей (18 011 449).