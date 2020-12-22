В ВОЗ обсудят ситуацию с "британским" штаммом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание, чтобы обсудить информацию о новом штамме коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщил сегодня директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в своем Twitter.

"ВОЗ созовет страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи (вируса)", - написал глава Европейского бюро.

Ранее он сообщил: "Мы внимательно следим за сообщениями о растущем варианте VUI # COVID19 - 202012/01. Вот что мы знаем: кажется, распространяется легче; степень серьезности еще не ясна". При этом доктор Клюге подчеркнул: "Критически важны усиленные профилактические меры".

Подобные предосторожности всегда рекомендуют эпидемиологические службы всех стран при обнаружении нового, малоизученного патогена.