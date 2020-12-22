Российская вакцина против COVID-19 зарегистрирована за рубежом - первой стала Беларусь, где вакцину не только начинают применять, но и наладят производство. В Казахстане тоже идет регистрация и параллельно начат выпуск нашего "Спутника V" в Караганде - на современном биофармпредприятии.

Специалисты рассчитывают, что комбинация российской и британской вакцин сработает эффективнее. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Продвигается наша вакцина и в страны дальнего зарубежья: в понедельник РФПИ, НИЦ Гамалеи, компания "Р-Фарм" и шведско-британская AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве и начинают клинические испытания комбинированной вакцины, которая будет состоять из двух компонентов, разработанных в Оксфорде и в России. Событие настолько важное, что в церемонии подписания меморандума участвовал Владимир Путин.

"Сегодня мы все на уровне G20, на уровне ООН говорим о необходимости объединения усилий, все подтверждают, что этот процесс будет, безусловно, плодотворным и востребованным, - сказал президент России во время церемонии, обращаясь к участникам международного проекта. - Вы от слов перешли к делу, от призывов перешли к реализации задач, которые сегодня стоят перед всем миром, перед человечеством".

Почему AstraZeneca решила испытать совместную вакцину, рассказал глава компании Паскаль Сорио. "У нас две главные цели, - сказал он в эфире RT. - Первая - дать врачам и медсестрам возможность использовать любую из двух вакцин как для первой инъекции, так и для второй... Так применение вакцин значительно упрощается. Вторая цель - по возможности повысить эффективность (вакцинации)".

В Беларуси в эффективности "Спутника V" убедились, проведя собственные испытания на добровольцах. "Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории", - констатировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что выпуск российской вакцины начался в Казахстане.