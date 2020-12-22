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22.12.2020 13:05
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян встретят Новый год дома

Текст: Владимир Емельяненко
Новый 2021-й год большинство россиян - 82 процента - планируют встретить в родных стенах. Это на 4 процента выше, чем в прошлом году. Таковы итоги опроса ВЦИОМ накануне новогодних праздников. Дом, таким образом, вновь стал традиционным местом празднования Нового года. При этом пять процентов опрошенных в новогоднюю ночь все же пойдут в гости, еще 4 процента отправятся на дачу. Лишь 6 процентов участников опроса вообще не собираются встречать Новый год.
Самое сложное - выбрать хороший подарок. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV Самое сложное - выбрать хороший подарок. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Самое сложное - выбрать хороший подарок. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Накануне праздников предполагаемые расходы будут больше на 26 процентов больше, чем в прошлом году. В 2020 году сумма средних трат составляет 13 245 рублей против с 10 478 рублей в 2019 году. На подарки придется выложить в среднем 5 088 рублей (в 2019-м - 4 203 рубля), на новогодний стол - 4 622 рубля, на походы в театр, ресторан, детскую елку и прочее - 3 535 руб.

Как встретить Новый год в одиночку

Желания и возможности по подбору подарков в этом году не совпали: люди дарить чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы - 27 процентов, а в подарок их хотят получить всего 9 процентов участников проса. Далее в списке планируемых подарков - деньги (20 процентов), игрушки (21 процент), сувениры (19 процентов) и парфюмерия и косметика (18 процентов). Самым желанным подарком в 2020 году является путевка на отдых (13 процентов), деньги (12 процентов) и мобильный телефон (10 процентов).

В 2020 году россияне пригласили бы к себе за новогодний стол Владимира Путина - 49 процентов, что в два раза больше, чем в прошлом году, Владимира Жириновского (29 процентов) и Михаила Мишустина (18 процентов).

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Новый год

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