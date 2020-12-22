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22.12.2020 13:00
Рубрика: Экономика

ВЦИОМ: Россияне оценивают качество отечественной медицины в период пандемии

Текст: Анастасия Камзолова
Обеспечение пациентов доступными лекарствами, укомплектование штатов медицинского персонала, обеспечение денежных выплат медикам и расширение медпунктов на селе и малодоступных территориях - это задачи, которые россияне считают приоритетными для развития здравоохранения. Меньше всего россиян беспокоит качество работы страховых компаний и развитие информатизации и электронных услуг. Об этом на итоговой пресс-конференции 2020 года сообщил Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам проведенного социологического исследования, большинство россиян положительно оценивают действия отечественной системы здравоохранения в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Так, 48% опрошенных считают, что было сделано все возможное в данной ситуации, а 22% граждан оценили действия медицинских структур как сверхусилия. Однако почти четверть респондентов выразили мнение, что сделано было очень мало из того, что можно было сделать.

Такие ответы, независимо от возраста, пола и региона проживания опрошенных граждан, были получены социологами ВЦИОМ. Значимые различия в оценках возникли среди групп респондентов с разным уровнем доходов. Как следует из данных опроса, наибольшая доля отрицательных оценок (40%) приходится на самую малообеспеченную часть населения, которую сильнее всего затронули ограничения на передвижение и экономические сложности.

ВЦИОМ также выяснил, какие именно задачи для улучшения системы здравоохранения россияне считают приоритетными. Вектор развития российской медицины, по мнению принявших участие в опросе граждан, должен быть направлен, в первую очередь, на ликвидацию дефицита препаратов и обеспечение пациентов доступными лекарствами. Так считают 45% респондентов. Причем наиболее остро этот вопрос волнует жителей Южного федерального округа, где такой вариант ответа выбрали 53% опрошенных.

Второй по значимости проблемой россияне назвали нехватку медицинского персонала - 39%. Примечательно, что чаще других необходимость доукомплектования штатов медперсонала отмечали госслужащие и служащие муниципалитетов, 72% которых высказались за пополнение штата врачей и медсестер.

Кроме того, 34% россиян одной из приоритетных задач отечественного здравоохранения назвали расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе и малодоступных территориях, а 28% - надежное обеспечение денежных выплат медикам, работающим с больными COVID-19. В "середине рейтинга" оказались ремонт помещений больниц и поликлиник (такой ответ выбрали 23% опрошенных), строительство новых медицинских учреждений (20%) и улучшение системы профилактики болезней и пропаганды здорового образа жизни (14%). Последние места в списке приоритетности заняли повышение качества работы страховых компаний и развитие информатизации и электронных услуг - эти проблемы беспокоят россиян меньше всего.

К слову, подобные результаты показал и опрос, проведенный Всероссийским союзом пациентов осенью этого года. Согласно ему, пациенты в основном жалуются на проблемы с получением базовой медицинской помощи, в то время как вопросы цифровизации и устройства системы обязательного медстрахования (ОМС) также оказались на последних местах в списке приоритетов.

В первой тройке проблем российской медицины в период пандемии респондентами тогда были названы доступность и качество амбулаторной помощи в поликлинике (53%), проблемы службы скорой медицинской помощи (47%) и "неотложки" - экстренной и неотложной помощи (43%). Доступность электронных услуг и качество медико-социальной экспертизы в данном исследовании отметили 17% и 13% соответственно.

Экономика

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