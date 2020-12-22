Новости

Сенатор оценил идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты 11:46
Сони заснули до весны в Московском зоопарке 11:43
В Челябинске прокуратура назвала причины срыва сроков сдачи набережной 11:40
В авариях с сигвеями и электросамокатами за 9 месяцев погибли 4 человека 11:31
Новогоднее обращение президента покажут в московском метро 11:23
По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов 11:20
Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок туристов в Абхазию 11:17
Власти: Москвичей не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00 11:13
В Подмосковье соседи устроили перестрелку из-за ссоры в чате 11:10
"Отель "У погибшего альпиниста" Стругацких получит новую экранизацию 11:04
Apple Car выйдет в 2024 году 10:45
Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер 10:44
11 новогодних туров по Москве и Подмосковью появились на платформе RussPass 10:42
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неуважении 10:16
Госдума почтила минутой молчания память депутата Шурчанова 10:12
Мишустин назначил нового главу Корпорации МСП 10:09
Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов 10:04
В Оренбуржье два человека пострадали при взрыве газа 09:59
Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в "Онлайн-академии МБМ" 09:57
Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность яблок для здоровья 09:52
Роскомнадзор признал YouTube лидером по фейкам в 2020 году 09:41
Оперштаб: Еще 5003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Начальник штаба ВМС Японии заразился коронавирусом 09:04
Глава Екатеринбурга покинул свой пост 09:04
Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 10:16
Рубрика: Спорт

Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неуважении

Текст: Максим Домчев

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала решение сборной Норвегии отказаться от выступлений до 2021 года из-за опасности заражения коронавирусом.

Вяльбе считает, что Россия готова провести финал КМ по лыжным гонкам

Об этом Вяльбе заявила после завершения этапа Кубка мира в Дрездене. Глава ФЛГР обвинила норвежскую команду в неуважении и трусости.

"Поведение норвежцев - это полное неуважение к Международной федерации лыжного спорта и всей большой лыжной семье. Они видели, что представители других зимних видов участвуют в Кубке мира, но почему-то испугались и не поехали на соревнования", - заявила Вяльбе в эфире канала "Матч ТВ".

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Курс евро превысил 92 рубля
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
COVID-19 добрался до Антарктиды
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"