Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неуважении

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала решение сборной Норвегии отказаться от выступлений до 2021 года из-за опасности заражения коронавирусом.

Об этом Вяльбе заявила после завершения этапа Кубка мира в Дрездене. Глава ФЛГР обвинила норвежскую команду в неуважении и трусости.

"Поведение норвежцев - это полное неуважение к Международной федерации лыжного спорта и всей большой лыжной семье. Они видели, что представители других зимних видов участвуют в Кубке мира, но почему-то испугались и не поехали на соревнования", - заявила Вяльбе в эфире канала "Матч ТВ".