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22.12.2020 21:15
Рубрика: Власть

Ход коньком и клюшкой

Владимир Путин сыграл в хоккей с Димой из Челябинска
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 290(8344)
Президент исполнил мечту девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинской области и поиграл с ним в хоккей на Красной площади.
Вместе с президентом Дима и покатался на коньках на Красной площади, и хорошо потренировался. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС Вместе с президентом Дима и покатался на коньках на Красной площади, и хорошо потренировался. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Вместе с президентом Дима и покатался на коньках на Красной площади, и хорошо потренировался. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Мальчик очень хотел попасть на этот каток и посмотреть, как работает в Кремле глава государства. Свое послание Дима оставил в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" - оно было написано на елочном украшении-открытке. И так сошлось, что Владимир Путин выбрал это желание.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге, - пообещал президент в начале декабря.

А в конце декабря исполнил его. Юный челябинец не просто вышел на лед у кремлевских стен, но и вместе с папой очутился на одном катке с президентом: Владимир Путин в хоккейной форме, с привычным номером 11, вышел к ним на лед.

Президент поинтересовался, был ли Дима раньше в Москве и нравится ли ему тут. На что мальчик ответил, что да, нравится, а в столице он впервые. "Проездом были", - добавил его отец.

На льду ребенка ждал еще один сюрприз - знаменитый хоккеист Валерий Каменский. "Олимпийский чемпион. Он нас сегодня потренирует", - пояснил Владимир Путин. Вместе они провели тренировку по хоккею, а потом сфотографировались на память.

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В Москву Дима приехал вместе с родителями, 14-летним братом Денисом и 8-летней сестрой Софьей. Они побывали также на ВДНХ, в столичном планетарии, зоопарке, парке "Патриот" и в Кремле.

В раннем детстве врачи поставили Диме диагноз "острый лимфобластный лейкоз". На данный момент он три года находится в состоянии ремиссии. Мальчик пожелал на Новый год всем детям, борющимся с болезнью, выздороветь и больше не болеть.

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