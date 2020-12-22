Президент исполнил мечту девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинской области и поиграл с ним в хоккей на Красной площади.

Вместе с президентом Дима и покатался на коньках на Красной площади, и хорошо потренировался. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Мальчик очень хотел попасть на этот каток и посмотреть, как работает в Кремле глава государства. Свое послание Дима оставил в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" - оно было написано на елочном украшении-открытке. И так сошлось, что Владимир Путин выбрал это желание.

- Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге, - пообещал президент в начале декабря.

А в конце декабря исполнил его. Юный челябинец не просто вышел на лед у кремлевских стен, но и вместе с папой очутился на одном катке с президентом: Владимир Путин в хоккейной форме, с привычным номером 11, вышел к ним на лед.

Президент поинтересовался, был ли Дима раньше в Москве и нравится ли ему тут. На что мальчик ответил, что да, нравится, а в столице он впервые. "Проездом были", - добавил его отец.

На льду ребенка ждал еще один сюрприз - знаменитый хоккеист Валерий Каменский. "Олимпийский чемпион. Он нас сегодня потренирует", - пояснил Владимир Путин. Вместе они провели тренировку по хоккею, а потом сфотографировались на память.

В Москву Дима приехал вместе с родителями, 14-летним братом Денисом и 8-летней сестрой Софьей. Они побывали также на ВДНХ, в столичном планетарии, зоопарке, парке "Патриот" и в Кремле.

В раннем детстве врачи поставили Диме диагноз "острый лимфобластный лейкоз". На данный момент он три года находится в состоянии ремиссии. Мальчик пожелал на Новый год всем детям, борющимся с болезнью, выздороветь и больше не болеть.