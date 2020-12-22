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22.12.2020 21:08
Рубрика: Власть

Госсовет выходит на работу

Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Неделя № 290(8344)
Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Его возглавил сам президент.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Новый статус Госсовета, который работает уже 20 лет, был закреплен сначала в обновленной Конституции, а затем и в отдельном федеральном законе. "До принятия закона Госсовет являлся площадкой для выстраивания продуктивной работы правительства и регионов. Сейчас зона влияния расширилась", - заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин.
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Именно эта структура будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти. Кроме того, теперь оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета, для этого создана специальная комиссия. Она же будет готовить предложения по поощрению регионов и муниципальных образований, рассматривать вопросы обеспечения устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.

Игорь Левитин рассказал журналистам о рабочих органах обновленного Госсовета: "Создано 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Те рабочие группы, которые у нас были в прошлом составе Госсовета, преобразованы в комиссии". Значение этих комиссий значительно выросло, подчеркнул он.

Комиссией по государственному и муниципальному управлению руководит мэр Москвы Сергей Собянин. Другие профильные комиссии тоже возглавили руководители регионов. Например, по здравоохранению - губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, по коммуникациям, связи и цифровой экономике - губернатор Московской области Андрей Воробьев, по промышленности - глава Тульской области Алексей Дюмин. Кроме того, будут работать комиссии по культуре, предпринимательству, молодежной политике, образованию, сельскому хозяйству, социальной политике, строительству, ЖКХ, городской среде, туризму и другим направлениям.

Председателем Госсовета является президент. В состав вошли свыше 100 человек: главы регионов, премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, спикеры обеих палат парламента, руководители думских партий, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин и два руководителя местного самоуправления: председатель Евпаторийского горсовета Крыма Олеся Харитоненко и глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков.

СОСТАВ

Государственного Совета Российской Федерации

Путин В.В. - Президент Российской Федерации, Председатель Государственного Совета Российской Федерации

Члены Государственного Совета Российской Федерации

Азаров Д.И. - Губернатор Самарской области

Аксенов С.В. - Глава Республики Крым

Алиханов А.А. - Губернатор Калининградской области

Артамонов И.Г. - глава администрации Липецкой области

Артюхов Д.А. - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Бабушкин И.Ю. - Губернатор Астраханской области

Беглов А.Д. - Губернатор Санкт-Петербурга

Бездудный Ю.В. - губернатор Ненецкого автономного округа

Белозерцев И.А. - Губернатор Пензенской области

Битаров В.З. - Глава Республики Северная Осетия - Алания

Богомаз А.В. - Губернатор Брянской области

Бочаров А.И. - Губернатор Волгоградской области

Бречалов А.В. - Глава Удмуртской Республики

Бурков А.Л. - Губернатор Омской области

Вайно А.Э. - Руководитель Администрации Президента Российской Федерации

Васильев И.В. - Губернатор Кировской области

Ведерников М.Ю. - Губернатор Псковской области

Владимиров В.В. - Губернатор Ставропольского края

Володин В.В. - Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Воробьев А.Ю. - Губернатор Московской области

Воскресенский С.С. - Губернатор Ивановской области

Глазков А. А. глава Саткинского муниципального района Челябинской области

Голубев В.Ю. - Губернатор Ростовской области

Гольдштейн Р.Э. - губернатор Еврейской автономной области

Гусев А.В. - губернатор Воронежской области

Гуцан А.В. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

Дрозденко А.Ю. - Губернатор Ленинградской области

Дюмин А.Г. - Губернатор Тульской области

Евстифеев А.А. - Глава Республики Марий Эл

Жвачкин С.А. - Губернатор Томской области

Жириновский В.В. - руководитель фракции Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Зюганов Г.А. - руководитель фракции Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Кадыров Р.А. - Глава Чеченской Республики

Калиматов М.-А.М. - Глава Республики Ингушетия

Кара-оол Ш.В. - Глава Республики Тыва

Кириенко С.В. - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации

Клычков А.Е. - Губернатор Орловской области

Кобзев И.И. - Губернатор Иркутской области

Кожемяко О.Н. - Губернатор Приморского края

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики

Комаров И. А. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Комарова Н.В. - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Кондратьев В.И. - глава администрации (губернатор) Краснодарского края

Коновалов В.О. - Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия

Копин Р.В. - Губернатор Чукотского автономного округа

Кувшинников О.А. - Губернатор Вологодской области

Куйвашев Е.В. - Губернатор Свердловской области

Кумпилов М.К. - Глава Республики Адыгея

Левитин И.Е. - помощник Президента Российской Федерации

Лимаренко В.И. - Губернатор Сахалинской области

Любимов Н.В. - Губернатор Рязанской области

Матвиенко В.И. - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Махонин Д.Н. - губернатор Пермского края

Меняйло С.И. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Минниханов Р.Н. - Президент Республики Татарстан

Миронов Д.Ю. - Губернатор Ярославской области

Миронов С.М. - руководитель фракции Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Мишустин М.В. - Председатель Правительства Российской Федерации

Моор А.В. - Губернатор Тюменской области

Морозов С.И. - Губернатор Ульяновской области

Неверов С.И. - руководитель фракции Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Никитин А.В. - глава администрации Тамбовской области

Никитин А.С. - Губернатор Новгородской области

Никитин Г.С. - Губернатор Нижегородской области

Николаев А.С. - Глава Республики Саха (Якутия)

Николаев О.А. - Глава Чувашской Республики

Носов С.К. - губернатор Магаданской области

Орлов В.А. - губернатор Амурской области

Осипов А.М. - Губернатор Забайкальского края

Островский А.В. - Губернатор Смоленской области

Парфенчиков А.О. - Глава Республики Карелия

Паслер Д.В. - Губернатор Оренбургской области

Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области

Развожаев М.В. - Губернатор города Севастополя

Руденя И.М. - Губернатор Тверской области

Сипягин В.В. - Губернатор Владимирской области

Ситников С.К. - губернатор Костромской области

Собянин С.С. - Мэр Москвы

Солодов В.В. - Губернатор Камчатского края

Старовойт Р.В. - Губернатор Курской области

Текслер А. Л. - Губернатор Челябинской области

Темрезов Р.Б. - Глава Карачаево-Черкесской Республики

Томенко В.П. - Губернатор Алтайского края

Травников А. А. - Губернатор Новосибирской области

Трутнев Ю.П. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Уйба В.В. - Глава Республики Коми

Усс А.В. - Губернатор Красноярского края

Устинов В.В. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе

Хабиров Р.Ф. - Глава Республики Башкортостан

Харитоненко О.В. - глава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

Хасиков Б.С. - Глава Республики Калмыкия

Хорохордин О.Л. - Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай

Цивилев С.Е. - Губернатор Кемеровской области - Кузбасса

Цыбульский А.В. - Губернатор Архангельской области

Цыденов А. С. - Глава Республики Бурятия

Чайка Ю.Я. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

Чибис А.В. - Губернатор Мурманской области

Шапша В.В. - Губернатор Калужской области

Шмаков М.В. - председатель Общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России"

Шохин А.Н. - президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Шумков В.М. - Губернатор Курганской области

Щеголев И.О. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Якушев В.В. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Власть Работа власти Госуправление Президент Президент Государственный Совет

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