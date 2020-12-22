Новый статус Госсовета, который работает уже 20 лет, был закреплен сначала в обновленной Конституции, а затем и в отдельном федеральном законе. "До принятия закона Госсовет являлся площадкой для выстраивания продуктивной работы правительства и регионов. Сейчас зона влияния расширилась", - заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин.
Именно эта структура будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти. Кроме того, теперь оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета, для этого создана специальная комиссия. Она же будет готовить предложения по поощрению регионов и муниципальных образований, рассматривать вопросы обеспечения устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.
Игорь Левитин рассказал журналистам о рабочих органах обновленного Госсовета: "Создано 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Те рабочие группы, которые у нас были в прошлом составе Госсовета, преобразованы в комиссии". Значение этих комиссий значительно выросло, подчеркнул он.
Комиссией по государственному и муниципальному управлению руководит мэр Москвы Сергей Собянин. Другие профильные комиссии тоже возглавили руководители регионов. Например, по здравоохранению - губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, по коммуникациям, связи и цифровой экономике - губернатор Московской области Андрей Воробьев, по промышленности - глава Тульской области Алексей Дюмин. Кроме того, будут работать комиссии по культуре, предпринимательству, молодежной политике, образованию, сельскому хозяйству, социальной политике, строительству, ЖКХ, городской среде, туризму и другим направлениям.
Председателем Госсовета является президент. В состав вошли свыше 100 человек: главы регионов, премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, спикеры обеих палат парламента, руководители думских партий, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин и два руководителя местного самоуправления: председатель Евпаторийского горсовета Крыма Олеся Харитоненко и глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков.
СОСТАВ
Государственного Совета Российской Федерации
Путин В.В. - Президент Российской Федерации, Председатель Государственного Совета Российской Федерации
Члены Государственного Совета Российской Федерации
Азаров Д.И. - Губернатор Самарской области
Аксенов С.В. - Глава Республики Крым
Алиханов А.А. - Губернатор Калининградской области
Артамонов И.Г. - глава администрации Липецкой области
Артюхов Д.А. - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Бабушкин И.Ю. - Губернатор Астраханской области
Беглов А.Д. - Губернатор Санкт-Петербурга
Бездудный Ю.В. - губернатор Ненецкого автономного округа
Белозерцев И.А. - Губернатор Пензенской области
Битаров В.З. - Глава Республики Северная Осетия - Алания
Богомаз А.В. - Губернатор Брянской области
Бочаров А.И. - Губернатор Волгоградской области
Бречалов А.В. - Глава Удмуртской Республики
Бурков А.Л. - Губернатор Омской области
Вайно А.Э. - Руководитель Администрации Президента Российской Федерации
Васильев И.В. - Губернатор Кировской области
Ведерников М.Ю. - Губернатор Псковской области
Владимиров В.В. - Губернатор Ставропольского края
Володин В.В. - Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Воробьев А.Ю. - Губернатор Московской области
Воскресенский С.С. - Губернатор Ивановской области
Глазков А. А. глава Саткинского муниципального района Челябинской области
Голубев В.Ю. - Губернатор Ростовской области
Гольдштейн Р.Э. - губернатор Еврейской автономной области
Гусев А.В. - губернатор Воронежской области
Гуцан А.В. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Дрозденко А.Ю. - Губернатор Ленинградской области
Дюмин А.Г. - Губернатор Тульской области
Евстифеев А.А. - Глава Республики Марий Эл
Жвачкин С.А. - Губернатор Томской области
Жириновский В.В. - руководитель фракции Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Зюганов Г.А. - руководитель фракции Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Кадыров Р.А. - Глава Чеченской Республики
Калиматов М.-А.М. - Глава Республики Ингушетия
Кара-оол Ш.В. - Глава Республики Тыва
Кириенко С.В. - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
Клычков А.Е. - Губернатор Орловской области
Кобзев И.И. - Губернатор Иркутской области
Кожемяко О.Н. - Губернатор Приморского края
Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики
Комаров И. А. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Комарова Н.В. - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Кондратьев В.И. - глава администрации (губернатор) Краснодарского края
Коновалов В.О. - Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия
Копин Р.В. - Губернатор Чукотского автономного округа
Кувшинников О.А. - Губернатор Вологодской области
Куйвашев Е.В. - Губернатор Свердловской области
Кумпилов М.К. - Глава Республики Адыгея
Левитин И.Е. - помощник Президента Российской Федерации
Лимаренко В.И. - Губернатор Сахалинской области
Любимов Н.В. - Губернатор Рязанской области
Матвиенко В.И. - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Махонин Д.Н. - губернатор Пермского края
Меняйло С.И. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Минниханов Р.Н. - Президент Республики Татарстан
Миронов Д.Ю. - Губернатор Ярославской области
Миронов С.М. - руководитель фракции Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Мишустин М.В. - Председатель Правительства Российской Федерации
Моор А.В. - Губернатор Тюменской области
Морозов С.И. - Губернатор Ульяновской области
Неверов С.И. - руководитель фракции Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Никитин А.В. - глава администрации Тамбовской области
Никитин А.С. - Губернатор Новгородской области
Никитин Г.С. - Губернатор Нижегородской области
Николаев А.С. - Глава Республики Саха (Якутия)
Николаев О.А. - Глава Чувашской Республики
Носов С.К. - губернатор Магаданской области
Орлов В.А. - губернатор Амурской области
Осипов А.М. - Губернатор Забайкальского края
Островский А.В. - Губернатор Смоленской области
Парфенчиков А.О. - Глава Республики Карелия
Паслер Д.В. - Губернатор Оренбургской области
Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
Развожаев М.В. - Губернатор города Севастополя
Руденя И.М. - Губернатор Тверской области
Сипягин В.В. - Губернатор Владимирской области
Ситников С.К. - губернатор Костромской области
Собянин С.С. - Мэр Москвы
Солодов В.В. - Губернатор Камчатского края
Старовойт Р.В. - Губернатор Курской области
Текслер А. Л. - Губернатор Челябинской области
Темрезов Р.Б. - Глава Карачаево-Черкесской Республики
Томенко В.П. - Губернатор Алтайского края
Травников А. А. - Губернатор Новосибирской области
Трутнев Ю.П. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Уйба В.В. - Глава Республики Коми
Усс А.В. - Губернатор Красноярского края
Устинов В.В. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе
Хабиров Р.Ф. - Глава Республики Башкортостан
Харитоненко О.В. - глава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
Хасиков Б.С. - Глава Республики Калмыкия
Хорохордин О.Л. - Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай
Цивилев С.Е. - Губернатор Кемеровской области - Кузбасса
Цыбульский А.В. - Губернатор Архангельской области
Цыденов А. С. - Глава Республики Бурятия
Чайка Ю.Я. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Чибис А.В. - Губернатор Мурманской области
Шапша В.В. - Губернатор Калужской области
Шмаков М.В. - председатель Общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России"
Шохин А.Н. - президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Шумков В.М. - Губернатор Курганской области
Щеголев И.О. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
Якушев В.В. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе