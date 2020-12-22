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22.12.2020 17:38
Рубрика: Экономика

Возможности использования маткапитала будут расширены

Текст: Марина Трубилина
Возможности приобретения жилья расширяются для владельцев материнского капитала. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о мерах господдержки семей с детьми.
Фото: iStock
Путин разрешил погашать из маткапитала ипотеку для военных

В прошлом году был сокращен перечень организаций, имеющих право выдавать займы на покупку жилья, которые можно погашать материнским капиталом. Из некредитных организаций в перечне остался только ДОМ.РФ. Это было сделано для усиления контроля за расходованием материнского капитала. При этом была ограничена деятельность созданных органами исполнительной власти региональных операторов системы ипотечного жилищного кредитования, уполномоченных ДОМ.РФ на предоставление ипотечных займов с использованием маткапитала. Из-за этого многие семьи лишились возможности участвовать в региональных и муниципальных программах по улучшению жилищных условий.

Теперь этот перечень вновь решено расширить. Средства маткапитала можно будет направлять на погашение кредитов, полученных у организаций, включенных в перечень уполномоченных ДОМ.РФ, а также у учреждений, созданных по решению правительства РФ для функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Положения закона будут иметь обратную силу и распространяться на отношения, возникшие с момента сокращения перечня организаций в 2019 году.

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