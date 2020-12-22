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22.12.2020 16:27
Рубрика: Власть

Возраст молодежи повышают до 35 лет включительно

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

К молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас - до 30 лет), и благодаря изменениям больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки от государства.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Если такой закон вступит в силу, то численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн.

Документ также закрепляет единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе само понятие "молодежь". Устанавливаются и основные направления политики в этой сфере. Среди них формирование патриотизма, поддержка молодых семей, молодежи в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем. Отдельное внимание будет уделено поддержке молодежного предпринимательства, социально важным инициативам молодых, а также содействию в трудоустройстве.

Один из авторов, вице-спикер Совфеда Галина Карелова, подчеркнула, что этот долгожданный законопроект развивает положения обновленной Конституции, в которой было закреплено понятие "молодежная политика". "Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества", - отметила Карелова.

Ее соавтор, глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, рассказал, что из-за отсутствия такого закона доступ к социальным программам молодых семей был неоднородным.

Коллизии, по его словам, возникали и при поддержке талантливой молодежи. В ряде случаев возраст соискателей при назначении именных стипендий молодым ученым ограничен 30 годами, а гранты ряда научных фондов определяют предельный возраст соискателей в 33 года.

Фото: iStock
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"Это нововведение отражает демографические изменения, которые мы наблюдаем в последние десятилетия. Возросли продолжительность жизни и пенсионный возраст, - напомнил глава комитета. - Молодые люди стали позже вступать в брак и рожать первого ребенка. Они больше времени уделяют учебе и профессиональному развитию. Это мировой тренд, который мы в полной мере наблюдаем и в России. Поэтому закрепленное в законе определение молодежи как возрастной группы от 14 до 35 лет - это отражение социальной реальности".

Пайкин также подчеркнул, что новый закон позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания.

Возрастная планка - единая для всех субъектов РФ, отметил он. При наличии возможности регионы могут ее увеличить, но никак не уменьшить.

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