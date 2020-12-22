Возводить государственные объекты будет единый заказчик

Закон о создании публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее за строительство "профильных" объектов отвечали разные министерства - возведение больниц курировало министерство здравоохранения, реставрацией культурных объектов занималось Минкультуры. Теперь ведомства освободят от несвойственных им функций.

Основными задачами "Единого заказчика" будет подготовка проектов актов, связанных со строительством объектов, которые находятся или будут находиться в госсобственности, выполнение функций госзаказчика, застройщика, технического заказчика и строительного контроля. Единый заказчик будет главным распорядителем средств федерального бюджета, получателем средств, главным администратором доходов бюджета при обеспечении строительства.

Законом определяется порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления деятельностью компании. Она будет руководить выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов.

Предполагается, что закон повысит эффективность государственных капитальных вложений и расходование средств федерального бюджета. Вместе с тем рядом строек госзаказчик заниматься не будет, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, среди них - объекты транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, атомной энергетики, космической инфраструктуры, мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих.