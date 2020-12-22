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Текст:   Марина Трубилина 
12:58 22.12.2020

Возводить государственные объекты будет единый заказчик

Закон о создании публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Ранее за строительство "профильных" объектов отвечали разные министерства - возведение больниц курировало министерство здравоохранения, реставрацией культурных объектов занималось Минкультуры. Теперь ведомства освободят от несвойственных им функций.

Фото: Пресс-служба департамента строительстваа города Москвы
В 2020 году строится больше жилья, чем в прошлом году

Основными задачами "Единого заказчика" будет подготовка проектов актов, связанных со строительством объектов, которые находятся или будут находиться в госсобственности, выполнение функций госзаказчика, застройщика, технического заказчика и строительного контроля. Единый заказчик будет главным распорядителем средств федерального бюджета, получателем средств, главным администратором доходов бюджета при обеспечении строительства.

Законом определяется порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления деятельностью компании. Она будет руководить выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов.

Предполагается, что закон повысит эффективность государственных капитальных вложений и расходование средств федерального бюджета. Вместе с тем рядом строек госзаказчик заниматься не будет, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, среди них - объекты транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, атомной энергетики, космической инфраструктуры, мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих.

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