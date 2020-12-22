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22.12.2020 02:18
Рубрика: В мире

Впервые с июля в Египте за сутки выявили больше 700 новых случаев COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О выявлении 718 новых случаев коронавируса за сутки сообщили власти Египта. Таких показателей здесь не было с 17 июля, рассказал представитель минздрава страны Халед Мугахед.

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Увеличивается и число летальных исходов. 15 декабря минздрав Египта сообщил о преодолении отметки в 500 новых случаев впервые с июля. Общее число скончавшихся от последствий заболевания пациентов - 7 тысяч 130. Всего с начала пандемии в Египте зафиксированы более 126 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 107 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Вторая волна эпидемии в Египте началась в конце ноября. Власти возлагают большие надежды на вакцинацию. Представитель кабмина Надир Саад сообщил, что в рамках соглашения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) Египет планирует получить 20 миллионов доз вакцин, успешно сертифицированных ВОЗ.

В мире Африка Египет Пандемия коронавируса COVID-19

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