За нарушение физлицами закона об иноагентах введут уголовную ответственность

"Законопроект вводит для иностранных агентов уголовную ответственность, если они злостно будут уклоняться от выполнения возложенных на них законодательством обязательств. Подчеркну - злостно", - сообщил, представляя документ, один из его авторов депутат Андрей Альшевских.

Так, за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, предлагается наказывать штрафом до 300 тыс. руб., либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок. Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.

Для физических лиц также предусмотрена административная преюдиция - сначала к ним будут применены статьи административного кодекса.

В случае злостного нарушения наступит уголовная ответственность. Так, за неисполнение обязанности по представлению заявления о включении в список иноагентов лицам, "осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ", будет грозить штраф до 300 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до 5-ти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

"Предлагаемые меры ответственности будут способствовать предупреждению соответствующих правонарушений и позволят обеспечить надлежащее выполнение требований законодательства РФ в части открытости и прозрачности деятельности лиц, получающих зарубежное финансирование и участвующих в политических процессах на территории страны", - считают авторы законопроекта.

Его второе чтение назначено на 23 декабря.