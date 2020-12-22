За сутки в России подтверждено 28 776 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7237

2 Санкт-Петербург 3760

3 Московская область 1498

4 Нижегородская область 503

5 Свердловская область 400

6 Псковская область 398

7 Республика Карелия 388

8 Архангельская область 388

9 Воронежская область 388

10 Ростовская область 385

11 Вологодская область 367

12 Республика Крым 354

13 Хабаровский край 339

14 Пермский край 332

15 Красноярский край 330

16 Челябинская область 309

17 Самарская область 304

18 Ульяновская область 284

19 Республика Коми 283

20 Мурманская область 278

21 Иркутская область 277

22 Волгоградская область 270

23 Саратовская область 261

24 Забайкальский край 253

25 Кировская область 244

26 Омская область 240

27 Ставропольский край 240

28 Приморский край 239

29 Тверская область 233

30 Ленинградская область 228

31 Ханты-Мансийский автономный округ 219

32 Алтайский край 214

33 Новгородская область 210

34 Республика Бурятия 207

35 Тульская область 206

36 Удмуртская Республика 206

37 Республика Саха (Якутия) 201

38 Брянская область 200

39 Калининградская область 199

40 Пензенская область 195

41 Томская область 192

42 Ярославская область 187

43 Краснодарский край 187

44 Ямало-Ненецкий автономный округ 186

45 Владимирская область 186

46 Белгородская область 186

47 Ивановская область 182

48 Астраханская область 180

49 Орловская область 179

50 Курская область 179

51 Республика Хакасия 177

52 Оренбургская область 175

53 Калужская область 171

54 Новосибирская область 166

55 Тюменская область 165

56 Липецкая область 164

57 Республика Башкортостан 162

58 Республика Дагестан 155

59 Смоленская область 154

60 Тамбовская область 152

61 Сахалинская область 150

62 Кемеровская область 148

63 Чеченская Республика 143

64 Амурская область 142

65 Рязанская область 134

66 Республика Чувашия 123

67 Костромская область 114

68 Курганская область 110

69 Республика Татарстан 104

70 Республика Калмыкия 102

71 Кабардино-Балкарская Республика 102

72 Республика Адыгея 95

73 Карачаево-Черкесская Республика 93

74 Республика Ингушетия 91

75 Республика Северная Осетия-Алания 87

76 Республика Мордовия 87

77 Севастополь 82

78 Камчатский край 78

79 Республика Алтай 61

80 Республика Марий Эл 52

81 Республика Тыва 51

82 Магаданская область 41

83 Еврейская автономная область 26

84 Чукотский автономный округ 6

85 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 906 503 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0,3%

2. Республика Тыва 0,4%

3. Республика Алтай 0,5% За последние сутки подтвержден 561 летальный случай Санкт-Петербург 82

Москва 71

Ростовская область 23

Московская область 22

Красноярский край 21

Пермский край 19

Нижегородская область 17

Свердловская область 17

Иркутская область 16

Краснодарский край 14

Тульская область 13

Республика Хакасия 11

Ивановская область 10

Воронежская область 9

Республика Крым 8

Республика Чувашия 8

Челябинская область 8

Омская область 8

Брянская область 7

Липецкая область 7

Республика Коми 7

Ставропольский край 7

Алтайский край 7

Новосибирская область 7

Архангельская область 6

Республика Дагестан 6

Саратовская область 6

Тюменская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Белгородская область 5

Владимирская область 5

Ярославская область 5

Калининградская область 5

Астраханская область 5

Оренбургская область 5

Республика Бурятия 5

Забайкальский край 5

Приморский край 5

Курская область 4

Мурманская область 4

Волгоградская область 4

Калужская область 3

Костромская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Ингушетия 3

Пензенская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Алтай 3

Республика Карелия 2

Вологодская область 2

Севастополь 2

Республика Мордовия 2

Удмуртская Республика 2

Кемеровская область 2

Сахалинская область 2

Новгородская область 1

Псковская область 1

Чеченская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Курганская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 51 912 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 158 человек Москва 5003

Санкт-Петербург 1899

Московская область 1212

Хабаровский край 517

Нижегородская область 460

Республика Карелия 445

Красноярский край 436

Свердловская область 407

Архангельская область 382

Ростовская область 382

Воронежская область 367

Республика Коми 357

Пермский край 352

Вологодская область 347

Иркутская область 339

Тверская область 332

Калининградская область 314

Ульяновская область 300

Забайкальский край 292

Самарская область 290

Орловская область 287

Ивановская область 285

Псковская область 279

Мурманская область 271

Саратовская область 269

Республика Крым 264

Волгоградская область 262

Белгородская область 257

Кировская область 240

Омская область 237

Алтайский край 230

Ямало-Ненецкий автономный округ 227

Томская область 227

Ханты-Мансийский автономный округ 224

Приморский край 219

Новосибирская область 216

Смоленская область 209

Ленинградская область 209

Новгородская область 209

Ставропольский край 203

Удмуртская Республика 203

Тульская область 192

Республика Саха (Якутия) 190

Сахалинская область 177

Владимирская область 175

Республика Хакасия 175

Ярославская область 172

Курская область 171

Оренбургская область 166

Кемеровская область 165

Калужская область 163

Тамбовская область 158

Тюменская область 157

Кабардино-Балкарская Республика 134

Республика Башкортостан 134

Амурская область 133

Рязанская область 129

Липецкая область 128

Костромская область 127

Пензенская область 124

Краснодарский край 122

Республика Дагестан 121

Республика Чувашия 120

Республика Калмыкия 117

Севастополь 115

Республика Бурятия 106

Курганская область 99

Астраханская область 87

Республика Адыгея 86

Карачаево-Черкесская Республика 82

Республика Мордовия 82

Республика Северная Осетия - Алания 76

Чеченская Республика 68

Камчатский край 68

Республика Ингушетия 64

Республика Алтай 57

Республика Тыва 47

Республика Марий Эл 44

Магаданская область 44

Брянская область 42

Челябинская область 34

Республика Татарстан 24

Еврейская автономная область 18

Чукотский автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлению по России 2 319 520 человек. Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса через пять лет