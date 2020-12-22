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22.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 776 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 7237
  • 2 Санкт-Петербург 3760
  • 3 Московская область 1498
  • 4 Нижегородская область 503
  • 5 Свердловская область 400
  • 6 Псковская область 398
  • 7 Республика Карелия 388
  • 8 Архангельская область 388
  • 9 Воронежская область 388
  • 10 Ростовская область 385
  • 11 Вологодская область 367
  • 12 Республика Крым 354
  • 13 Хабаровский край 339
  • 14 Пермский край 332
  • 15 Красноярский край 330
  • 16 Челябинская область 309
  • 17 Самарская область 304
  • 18 Ульяновская область 284
  • 19 Республика Коми 283
  • 20 Мурманская область 278
  • 21 Иркутская область 277
  • 22 Волгоградская область 270
  • 23 Саратовская область 261
  • 24 Забайкальский край 253
  • 25 Кировская область 244
  • 26 Омская область 240
  • 27 Ставропольский край 240
  • 28 Приморский край 239
  • 29 Тверская область 233
  • 30 Ленинградская область 228
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 219
  • 32 Алтайский край 214
  • 33 Новгородская область 210
  • 34 Республика Бурятия 207
  • 35 Тульская область 206
  • 36 Удмуртская Республика 206
  • 37 Республика Саха (Якутия) 201
  • 38 Брянская область 200
  • 39 Калининградская область 199
  • 40 Пензенская область 195
  • 41 Томская область 192
  • 42 Ярославская область 187
  • 43 Краснодарский край 187
  • 44 Ямало-Ненецкий автономный округ 186
  • 45 Владимирская область 186
  • 46 Белгородская область 186
  • 47 Ивановская область 182
  • 48 Астраханская область 180
  • 49 Орловская область 179
  • 50 Курская область 179
  • 51 Республика Хакасия 177
  • 52 Оренбургская область 175
  • 53 Калужская область 171
  • 54 Новосибирская область 166
  • 55 Тюменская область 165
  • 56 Липецкая область 164
  • 57 Республика Башкортостан 162
  • 58 Республика Дагестан 155
  • 59 Смоленская область 154
  • 60 Тамбовская область 152
  • 61 Сахалинская область 150
  • 62 Кемеровская область 148
  • 63 Чеченская Республика 143
  • 64 Амурская область 142
  • 65 Рязанская область 134
  • 66 Республика Чувашия 123
  • 67 Костромская область 114
  • 68 Курганская область 110
  • 69 Республика Татарстан 104
  • 70 Республика Калмыкия 102
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 102
  • 72 Республика Адыгея 95
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 93
  • 74 Республика Ингушетия 91
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 87
  • 76 Республика Мордовия 87
  • 77 Севастополь 82
  • 78 Камчатский край 78
  • 79 Республика Алтай 61
  • 80 Республика Марий Эл 52
  • 81 Республика Тыва 51
  • 82 Магаданская область 41
  • 83 Еврейская автономная область 26
  • 84 Чукотский автономный округ 6
  • 85 Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 906 503 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0,3%
  • 2. Республика Тыва 0,4%
  • 3. Республика Алтай 0,5%
За последние сутки подтвержден 561 летальный случай
  • Санкт-Петербург 82
  • Москва 71
  • Ростовская область 23
  • Московская область 22
  • Красноярский край 21
  • Пермский край 19
  • Нижегородская область 17
  • Свердловская область 17
  • Иркутская область 16
  • Краснодарский край 14
  • Тульская область 13
  • Республика Хакасия 11
  • Ивановская область 10
  • Воронежская область 9
  • Республика Крым 8
  • Республика Чувашия 8
  • Челябинская область 8
  • Омская область 8
  • Брянская область 7
  • Липецкая область 7
  • Республика Коми 7
  • Ставропольский край 7
  • Алтайский край 7
  • Новосибирская область 7
  • Архангельская область 6
  • Республика Дагестан 6
  • Саратовская область 6
  • Тюменская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Белгородская область 5
  • Владимирская область 5
  • Ярославская область 5
  • Калининградская область 5
  • Астраханская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 5
  • Курская область 4
  • Мурманская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Калужская область 3
  • Костромская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Пензенская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Алтай 3
  • Республика Карелия 2
  • Вологодская область 2
  • Севастополь 2
  • Республика Мордовия 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Кемеровская область 2
  • Сахалинская область 2
  • Новгородская область 1
  • Псковская область 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Курганская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 51 912 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 158 человек
  • Москва 5003
  • Санкт-Петербург 1899
  • Московская область 1212
  • Хабаровский край 517
  • Нижегородская область 460
  • Республика Карелия 445
  • Красноярский край 436
  • Свердловская область 407
  • Архангельская область 382
  • Ростовская область 382
  • Воронежская область 367
  • Республика Коми 357
  • Пермский край 352
  • Вологодская область 347
  • Иркутская область 339
  • Тверская область 332
  • Калининградская область 314
  • Ульяновская область 300
  • Забайкальский край 292
  • Самарская область 290
  • Орловская область 287
  • Ивановская область 285
  • Псковская область 279
  • Мурманская область 271
  • Саратовская область 269
  • Республика Крым 264
  • Волгоградская область 262
  • Белгородская область 257
  • Кировская область 240
  • Омская область 237
  • Алтайский край 230
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 227
  • Томская область 227
  • Ханты-Мансийский автономный округ 224
  • Приморский край 219
  • Новосибирская область 216
  • Смоленская область 209
  • Ленинградская область 209
  • Новгородская область 209
  • Ставропольский край 203
  • Удмуртская Республика 203
  • Тульская область 192
  • Республика Саха (Якутия) 190
  • Сахалинская область 177
  • Владимирская область 175
  • Республика Хакасия 175
  • Ярославская область 172
  • Курская область 171
  • Оренбургская область 166
  • Кемеровская область 165
  • Калужская область 163
  • Тамбовская область 158
  • Тюменская область 157
  • Кабардино-Балкарская Республика 134
  • Республика Башкортостан 134
  • Амурская область 133
  • Рязанская область 129
  • Липецкая область 128
  • Костромская область 127
  • Пензенская область 124
  • Краснодарский край 122
  • Республика Дагестан 121
  • Республика Чувашия 120
  • Республика Калмыкия 117
  • Севастополь 115
  • Республика Бурятия 106
  • Курганская область 99
  • Астраханская область 87
  • Республика Адыгея 86
  • Карачаево-Черкесская Республика 82
  • Республика Мордовия 82
  • Республика Северная Осетия - Алания 76
  • Чеченская Республика 68
  • Камчатский край 68
  • Республика Ингушетия 64
  • Республика Алтай 57
  • Республика Тыва 47
  • Республика Марий Эл 44
  • Магаданская область 44
  • Брянская область 42
  • Челябинская область 34
  • Республика Татарстан 24
  • Еврейская автономная область 18
  • Чукотский автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлению по России 2 319 520 человек.

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