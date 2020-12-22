За сутки в России подтверждено 28 776 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 7237
- 2 Санкт-Петербург 3760
- 3 Московская область 1498
- 4 Нижегородская область 503
- 5 Свердловская область 400
- 6 Псковская область 398
- 7 Республика Карелия 388
- 8 Архангельская область 388
- 9 Воронежская область 388
- 10 Ростовская область 385
- 11 Вологодская область 367
- 12 Республика Крым 354
- 13 Хабаровский край 339
- 14 Пермский край 332
- 15 Красноярский край 330
- 16 Челябинская область 309
- 17 Самарская область 304
- 18 Ульяновская область 284
- 19 Республика Коми 283
- 20 Мурманская область 278
- 21 Иркутская область 277
- 22 Волгоградская область 270
- 23 Саратовская область 261
- 24 Забайкальский край 253
- 25 Кировская область 244
- 26 Омская область 240
- 27 Ставропольский край 240
- 28 Приморский край 239
- 29 Тверская область 233
- 30 Ленинградская область 228
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 219
- 32 Алтайский край 214
- 33 Новгородская область 210
- 34 Республика Бурятия 207
- 35 Тульская область 206
- 36 Удмуртская Республика 206
- 37 Республика Саха (Якутия) 201
- 38 Брянская область 200
- 39 Калининградская область 199
- 40 Пензенская область 195
- 41 Томская область 192
- 42 Ярославская область 187
- 43 Краснодарский край 187
- 44 Ямало-Ненецкий автономный округ 186
- 45 Владимирская область 186
- 46 Белгородская область 186
- 47 Ивановская область 182
- 48 Астраханская область 180
- 49 Орловская область 179
- 50 Курская область 179
- 51 Республика Хакасия 177
- 52 Оренбургская область 175
- 53 Калужская область 171
- 54 Новосибирская область 166
- 55 Тюменская область 165
- 56 Липецкая область 164
- 57 Республика Башкортостан 162
- 58 Республика Дагестан 155
- 59 Смоленская область 154
- 60 Тамбовская область 152
- 61 Сахалинская область 150
- 62 Кемеровская область 148
- 63 Чеченская Республика 143
- 64 Амурская область 142
- 65 Рязанская область 134
- 66 Республика Чувашия 123
- 67 Костромская область 114
- 68 Курганская область 110
- 69 Республика Татарстан 104
- 70 Республика Калмыкия 102
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 102
- 72 Республика Адыгея 95
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 93
- 74 Республика Ингушетия 91
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 87
- 76 Республика Мордовия 87
- 77 Севастополь 82
- 78 Камчатский край 78
- 79 Республика Алтай 61
- 80 Республика Марий Эл 52
- 81 Республика Тыва 51
- 82 Магаданская область 41
- 83 Еврейская автономная область 26
- 84 Чукотский автономный округ 6
- 85 Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 906 503 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0,3%
- 2. Республика Тыва 0,4%
- 3. Республика Алтай 0,5%
За последние сутки подтвержден 561 летальный случай
- Санкт-Петербург 82
- Москва 71
- Ростовская область 23
- Московская область 22
- Красноярский край 21
- Пермский край 19
- Нижегородская область 17
- Свердловская область 17
- Иркутская область 16
- Краснодарский край 14
- Тульская область 13
- Республика Хакасия 11
- Ивановская область 10
- Воронежская область 9
- Республика Крым 8
- Республика Чувашия 8
- Челябинская область 8
- Омская область 8
- Брянская область 7
- Липецкая область 7
- Республика Коми 7
- Ставропольский край 7
- Алтайский край 7
- Новосибирская область 7
- Архангельская область 6
- Республика Дагестан 6
- Саратовская область 6
- Тюменская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Белгородская область 5
- Владимирская область 5
- Ярославская область 5
- Калининградская область 5
- Астраханская область 5
- Оренбургская область 5
- Республика Бурятия 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 5
- Курская область 4
- Мурманская область 4
- Волгоградская область 4
- Калужская область 3
- Костромская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Ингушетия 3
- Пензенская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Республика Карелия 2
- Вологодская область 2
- Севастополь 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Кемеровская область 2
- Сахалинская область 2
- Новгородская область 1
- Псковская область 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 51 912 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 158 человек
- Москва 5003
- Санкт-Петербург 1899
- Московская область 1212
- Хабаровский край 517
- Нижегородская область 460
- Республика Карелия 445
- Красноярский край 436
- Свердловская область 407
- Архангельская область 382
- Ростовская область 382
- Воронежская область 367
- Республика Коми 357
- Пермский край 352
- Вологодская область 347
- Иркутская область 339
- Тверская область 332
- Калининградская область 314
- Ульяновская область 300
- Забайкальский край 292
- Самарская область 290
- Орловская область 287
- Ивановская область 285
- Псковская область 279
- Мурманская область 271
- Саратовская область 269
- Республика Крым 264
- Волгоградская область 262
- Белгородская область 257
- Кировская область 240
- Омская область 237
- Алтайский край 230
- Ямало-Ненецкий автономный округ 227
- Томская область 227
- Ханты-Мансийский автономный округ 224
- Приморский край 219
- Новосибирская область 216
- Смоленская область 209
- Ленинградская область 209
- Новгородская область 209
- Ставропольский край 203
- Удмуртская Республика 203
- Тульская область 192
- Республика Саха (Якутия) 190
- Сахалинская область 177
- Владимирская область 175
- Республика Хакасия 175
- Ярославская область 172
- Курская область 171
- Оренбургская область 166
- Кемеровская область 165
- Калужская область 163
- Тамбовская область 158
- Тюменская область 157
- Кабардино-Балкарская Республика 134
- Республика Башкортостан 134
- Амурская область 133
- Рязанская область 129
- Липецкая область 128
- Костромская область 127
- Пензенская область 124
- Краснодарский край 122
- Республика Дагестан 121
- Республика Чувашия 120
- Республика Калмыкия 117
- Севастополь 115
- Республика Бурятия 106
- Курганская область 99
- Астраханская область 87
- Республика Адыгея 86
- Карачаево-Черкесская Республика 82
- Республика Мордовия 82
- Республика Северная Осетия - Алания 76
- Чеченская Республика 68
- Камчатский край 68
- Республика Ингушетия 64
- Республика Алтай 57
- Республика Тыва 47
- Республика Марий Эл 44
- Магаданская область 44
- Брянская область 42
- Челябинская область 34
- Республика Татарстан 24
- Еврейская автономная область 18
- Чукотский автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлению по России 2 319 520 человек.