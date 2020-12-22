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22.12.2020 17:06
Рубрика: Власть

За умышленное блокирование улиц вводится серьезное наказание

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении проект о наказании за умышленное создание препятствий движению транспорта и пешеходов. При наступлении тяжелых последствий грозит десять лет тюрьмы.
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Поправки в Уголовный кодекс предложил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин.

В случае, если последствий для здоровья граждан не было, можно будет отделаться штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. Однако возможны также обязательные работы на срок до 240 часов. Другие варианты - лишение свободы или принудительные работы на срок до года.

Если такое нарушение по неосторожности повлекло смерть человека, наказание составит до 8 лет тюрьмы. Погибли двое и более лиц - до 10 лет.

В случае, если вред здоровью был легким, максимальной санкцией предлагается два года лишения свободы. За вред средней тяжести - три года. За тяжкий вред здоровью или крупный ущерб имуществу - четыре года. Имеется в виду, если сумма ущерба превышает 1 млн рублей.

Помимо лишения свободы, суд сможет назначать и другие виды наказаний - в том числе штрафы до 700 тыс. рублей в зависимости от тяжести последствий, а также обязательные или принудительные работы. Однако такие наказания возможны, если деяние не привело к смерти человека.

Фото: Photoxpress
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Поправки вносятся в статью 267 Уголовного кодекса. Сейчас эта статья предусматривает ответственность только в случае, если блокировка дороги привела к причинению тяжкого вреда здоровью человека или к крупному ущербу (более 1 млн рублей).

Правительство РФ инициативу поддержало с оговорками о необходимости уточнения ряда норм. Верховный суд РФ в своем заключении предложил дополнительно обсудить, нужно ли выделять такие квалифицирующие признаки как причинение по неосторожности легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Кроме того, в суде обратили внимание, что неосторожное причинение легкого вреда здоровью, согласно действующему законодательству, не является уголовно наказуемым.

Представители думской оппозиции выразили мнение, что инициатива может быть направлена на создание препятствий для проведения массовых акций. Вяткин уточнил, что нарушений на митингах, которые повлекли перекрытие улиц, наказываются по административной статье . "Здесь же мы говорим об умышленном перекрытии, которое повлекло причинение вреда здоровью, это абсолютно разные вещи. Причем здесь митинги?" - резюмировал автор.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Уголовное законодательство

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