Зачем москвич устроился работать в сельский Дом культуры

Затопил у себя, идешь вместо зарядки за 500 метров кочегарить в выставочный зал, где такая же по размеру "голАнка". Сегодня здесь соберутся деревенские мастерицы - вязать новогодних бычков. Пока разгорается берЁста, надо поколоть чурки в дровенике. Колуном помашешь - никакие гантели и гири не нужны! Подбросишь дровишек - и назад...
Топить общественную печь входит в мои обязанности - культорганизатора деревни Большой Бор. Она находится в 80 км от Онеги, маленького райцентра рядом с Белым морем. Отсюда родители увезли меня в Москву восьмилетним, вырвав из родной почвы подобно цветку. Как выяснилось, с крепкими корнями. Малую родину я никогда не забывал и очень гордился поморским происхождением. Отучился в институте, исторически связанном со Славяно-греко-латинской академией, которую окончил Ломоносов, мой великий земляк. Потом в аспирантуре основанного им университета. Это было принципиально важно!
Работал на хороших должностях, в том числе с первыми лицами нашего туризма. И вот... Да, деятель культуры на селе! Мой офис - крохотная комнатка рядом с кухней, в старинном двухэтажном доме. С огромной поветью, где расположен и холодный туалет прямого падения. Можно ли назвать сей "карьерный вираж" нежданным падением с больших профессиональных высот? Нет! Скорее сознательным и последовательным спуском в глубины своего подлинного "я"...
О качестве жизни
Поскреби как следует практически любого жителя большого города, попарь его в баньке до выбегания на снег - и на этом белом, как чистый лист, снегу проступит вся его деревенская генеалогия. Сюда я отношу и малые города с их сельским укладом жизни. Как моя Онега. Дедовский дом на высоком угоре, ароматная черемуха, вкуснейшая репка на огороде и... русская печка. Она казалась мне огромной! Ребенком в ее устье меня даже мыли.
Теперь-то понимаю, что Михал Васильич был первым тинейджером, покинувшим деревню ради возможностей большого города. Заложенная им традиция привела в наше центростремительное время к тому, что молодежи на селе сегодня в России практически не осталось. Мои поморские корни с бурным цветением юности стали тоже явно подзасыхать. Студенчество, армия, работа. Ничто не подводило к мысли о возвращении к истокам. Она вызревала сама, постепенно разгораясь, как не до конца потухший уголек.
Много лет назад один мой мудрый друг, всю жизнь обитающий в крохотном городке во Владимирской области, высказал интересное предположение:
- Вот увидишь, со временем вы, жители мегаполисов, поймете, что совокупность благ, называемая "качеством жизни", окажется крайне непривлекательной. И вы будете возвращаться: в такие городки, как наш Гороховец, в деревни. Где все в шаговой доступности, и ты не теряешь понапрасну время. А главное: чистый воздух, живая вода (не из аппарата или пластмассовой тары), тишина и красивая природа. Это и есть качество жизни!
При этом Андрей (так зовут моего друга-предпринимателя, внесшего большой вклад в развитие родного города) отмечал и объективно сложившуюся востребованность таких "обратных переселенцев" российской глубинкой. Малые территории испытывают огромный дефицит квалифицированных кадров, обладающих хорошими знаниями, большим практическим опытом и, что особенно существенно, мотивацией к работе и личностной самореализации.
В моем случае это имеет решающее значение. Причем с обеих сторон.
Есть работа, но нет желания
В прошлом году я увидел это явление во всей красе в небольшом, но очень известном городе Алтайского края, работая на руководящей должности в одном солидном холдинге. Хорошо оплачиваемая по местным меркам работа не вызывала у большинства моих коллег того "горения", которое испытывал я. Работать в коллективе, не стремящемся стать командой, крайне тяжело. И когда после перерыва подоспело предложение из Большого Бора, я с радостью откликнулся. К тому же запрос главы администрации МО "Чекуевское" Елены Олуферовой был тоже обусловлен мотивацией.
Территория, на которой более 10 лет трудятся сотни волонтеров "Общего дела", возрождающих деревянные храмы Русского Севера, нуждается в соответствующих местных деятелях культуры. Тем более когда их труд весьма неплохо (опять-таки в сравнении с другими) вознаграждается. Но -увы и ах - многие у нас привыкли не зарабатывать, а получать. Это факт.
В Большой Бор я приехал в конце октября, оформившись на ставку в местном Культурно-досуговом центре, где кроме меня в крупных деревнях и поселках работают еще 8 женщин-культорганизаторов. Администрация находится в 8 км, в самой большой деревне. Там постоянно живут около 400 человек. В нашей - чуть более ста. И она мне уже неплохо знакома, потому что минувшим летом я провел здесь три недели, гостя у главы. Елена Михайловна - необыкновенный руководитель. Такое сочетание деловитости и искренней заботы о людях редко встретишь среди российских управленцев. Даже в глубинке, где все на виду и словно под увеличительным стеклом.
С ней мы совпали и в желании записать воспоминания местных старожилов, и в стремлении разработать для Поонежья хороший туристический маршрут, благодаря которому здешние места будут посещать все больше гостей. А это и возможность подзаработать на реализации нехитрой сельской продукции (молочной, ягодной, сувенирной), и привлечение внимания к состоянию памятников архитектуры. В их числе, к слову, самая высокая деревянная церковь России (44 метра), находящаяся всего в 25 км от Большого Бора. В деревне Пияла.
Деревенские люди
Мой приезд стал событием. Одно дело гостить летом, в качестве дачника или туриста. И совсем другое - поработать, живя как все.
Интерес ко всему, что я делаю, большой, но по-поморски сдержанный. Тут издревле уважают чужое личное пространство и не лезут в душу с расспросами. Да и поселился я особняком, на Маковке: так называется самое высокое в деревне место, где стоят отдельной усадьбой три дома. В одном из них живет сама глава, а два других она использует как гостевые. Не в туристическом смысле. Пускает всех, кто попросит, будь то волонтеры или бригада строителей, приехавшая из Онеги. Елена Олуферова любого радушно примет, позаботится. Вот и мне целую избу-студию выделила, а также офис в своем доме, ибо только в нем есть надежный выход в интернет.
Не будь ковида, моим рабочим местом стал бы Дом культуры, но из-за отмены массовых мероприятий я сразу слил воду из системы отопления. До наступления холодов. Теперь моя работа сосредоточена на ведении профильной группы "ВКонтакте" и организации тех мероприятий, которые можно проводить в небольшом выставочном зале или на улице.
Дважды в неделю проходит кружок "Рукоделие", собирающий несколько самых творчески активных боровлянок. Эти женщины (мужчин в деревне мало, и к культуре они приобщаются неохотно) составляют и основу местной православной общины. На очень трогательные богослужения мирянским чином в Ильинский храм приходят по воскресеньям не более 10 человек. Я одиннадцатый и похож, наверное, на вратаря в женской футбольной команде...
Кружок не сильно нуждается в моем организующем участии, и я лишь обеспечиваю необходимые условия для его проведения. Топлю печь и пополняю запас дров. Вместе с водителем администрации Юрой распиливаем остатки старого хлева у дома, который поднимают онежские мужики - мои соседи по Маковке. Среди них мой старый друг Сергей Головченко, известный плотник-реставратор. Когда я спросил его, что тяжелее поднимать - дома или культуру, - он, недолго думая, ответил:
- Конечно, дома! Тут, если умеючи, все понятно и легко.
Бабушки (актив деревни - молодые пенсионерки и женщины более почтенного возраста, имеющие внуков и правнуков) приняли меня доброжелательно и сразу откликнулись на предложение пошить себе и своим родным оригинальные маски из натуральных, дышащих материалов. Вместо банальных одноразовых. Выкройку сняли с моей, купленной ранней осенью в Крыму, и бойко принялись за дело.
К слову, масочный режим в деревне соблюдают строго - повсюду в общественных местах: на почте, в магазине, в храме. Здоровьем народ здесь дорожит, о чем говорит и немалое число поклонниц скандинавской ходьбы. Первой подала пример бывшая учительница Зинаида Васильевна Силина, которой скоро будет 85. Каждый день в любую погоду она проходит с палочками свои обязательные три километра!
А Маргарита Сергеевна Касьянова, работавшая ветеринаром с 1963 года, в свои 75 содержит единственную в деревне лошадь. Варю ей привезли из города, пожалев отдавать на бойню заслуженную цирковую артистку, - она до сих пор умеет делать реверанс и кружиться.
Коров нынче тоже мало кто имеет - хлопотное дело. Да и со сбытом проблема, особенно в межсезонье. В этом смысле выделяется семья Казаковых, живущая в соседней деревне Поле. Владимир и Татьяна держат четырех коров, а на вырученные от продажи молочной продукции деньги занимаются восстановлением деревянного Богоявленского храма середины XIX в. Впервые Владимир Казаков приехал из Москвы в Онежский район еще в конце 80-х, будучи начинающим плотником-реставратором. В паре с Сергеем Головченко они работали на многих известных объектах, спасая архитектурные шедевры от разрушения. Два года назад Владимир женился на Татьяне и окончательно осел в этих краях. По средам и воскресеньям супруги ездят в Онегу продавать творог, сметану и молоко, чтобы закупить необходимые стройматериалы и оплатить работу мастеров, помогающих им возрождать деревенскую церковь.
Одного поля ягода с Казаковыми и печник Василий Медведков. Он значительно моложе, ему всего 42. Мы с ним быстро подружились и как-то ездили в Поле на велосипедах, чтобы осмотреть проблемную печку в трапезной храма. Исследовав ее, Василий пообещал Владимиру, что по весне полностью ее переложит, совершенно бесплатно. А потом опять уедет в Подмосковье класть печи и делать на заказ камины. Раньше это называлось отхожим промыслом.
Деревенские люди не избалованы вниманием, очень ценят искренний к себе интерес и когда человек держит слово. Они никуда не торопятся и все успевают, в отличие от меня, еще не привыкшего к такой натуральной жизни...
Дальней родственницей Василию приходится еще одна боровлянка - Вера Викторовна Губертова. Художник в душе, она называет себя оформителем. Всю жизнь проработала воспитателем детского сада, по-настоящему занявшись любимым делом только на пенсии. Трудно найти в Большом Бору дом, не имеющий расписанных Верой Викторовной вещей. Старинный сундук в стиле борецкой росписи или панно с глухарями - символом деревни. По моей просьбе эта чудесная бабушка, напоминающая характером главную героиню фильма "Девчата", выполнила и новую вывеску Дома культуры. Прежняя висела еще с советских времен. Теперь дело за росписью самого клуба - очень уж хочется сделать из типового кирпичного здания яркое произведение!
Работа творческая, масштабная, а потому командная. Если среди читателей "Российской газеты" есть желающие приехать и поработать на этом волонтерском проекте, напишите в редакцию с пометкой: "Дом культуры д. Большой Бор". Будем очень благодарны за любые идеи, связанные с развитием нашей северной деревни, и ждем в гости!